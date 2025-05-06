إطلاق مشروع تأهيل شبكات المياه في المصطبة بجرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 6 أيار (بترا) علي فريحات- أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن الوزارة تركز جهودها على الإسراع في إعادة تأهيل شبكات مياه جديدة لمواجهة تحديات تزايد الطلب، ومعالجة الاختلالات التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترات الماضية.

جاء ذلك خلال رعايته إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في منطقة المصطبة بمحافظة جرش، بحضور السفير الكوري في عمّان، كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية "كويكا"، كيم سويونغ.

وقال أبو السعود إن تنفيذ هذا المشروع، الممول من وكالة كويكا بقيمة 10.34 مليون دولار، سيرفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يُطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي.

ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة، وأم رمانة، ومرصع، وجُبّة، والراية، وتلعة الرز، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023–2040، وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع بنى تحتية تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأكد أبو السعود أن الوزارة تواصل جهودها مع الممولين والمانحين للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه في جميع مناطق المملكة، مثمّنًا دعم كوريا من خلال وكالة كويكا، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي، لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع في ظل تزايد الطلب.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 81 كيلومترًا طوليًا من أنابيب البولي إيثيلين، بأقطار تتراوح بين 63 و125 ملم، و15 ألف وصلة منزلية، وتركيب 600 عداد، بالإضافة إلى صمامات لتخفيض الضغط، وعدادات تدفق، وصمامات عزل، وإطلاق هواء وغسيل، مع استبدال مضخات مشتل فيصل، وجُبّة، وخزان جبة، وبئر مرصع، لتحسين التزويد المائي في هذه المناطق.

بدوره، قال السفير الكوري إن المشروع يُعدّ خطوة مهمة في إطار الالتزام المشترك بمواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحًا التي يواجهها الأردن اليوم.

وأضاف أن قطاع المياه والري طالما شكّل ركيزة أساسية في دعم كوريا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.

وتتضمن أعمال المشروع، التي تمتد لـ730 يومًا، تنفيذ 8.5 كيلومتر طولي من أنابيب الدكتايل، من محطة أم رمانة إلى شبكة مياه مرصع الجديدة، بهدف تحسين التزويد المائي، وخفض الفاقد، وتوفير الكميات اللازمة لأغراض الشرب، وتقليل الكلف التشغيلية، بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة تخدم المواطنين.

وحضر توقيع الاتفاقية أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، ومحافظ جرش، فراس الفاعور، ورئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك، الدكتور أسامة المحيسن.

--(بترا)

ع ف/ن ح/ ف ق

06/05/2025 15:45:16