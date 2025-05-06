إطلاق مشروع تأهيل شبكات المياه في المصطبة بجرش

إطلاق مشروع تأهيل شبكات المياه في المصطبة بجرش
جرش 6 أيار (بترا) علي فريحات- أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن الوزارة تركز جهودها على الإسراع في إعادة تأهيل شبكات مياه جديدة لمواجهة تحديات تزايد الطلب، ومعالجة الاختلالات التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترات الماضية.
جاء ذلك خلال رعايته إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في منطقة المصطبة بمحافظة جرش، بحضور السفير الكوري في عمّان، كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية "كويكا"، كيم سويونغ.
وقال أبو السعود إن تنفيذ هذا المشروع، الممول من وكالة كويكا بقيمة 10.34 مليون دولار، سيرفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يُطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي.
ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة، وأم رمانة، ومرصع، وجُبّة، والراية، وتلعة الرز، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023–2040، وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع بنى تحتية تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأكد أبو السعود أن الوزارة تواصل جهودها مع الممولين والمانحين للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه في جميع مناطق المملكة، مثمّنًا دعم كوريا من خلال وكالة كويكا، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي، لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع في ظل تزايد الطلب.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 81 كيلومترًا طوليًا من أنابيب البولي إيثيلين، بأقطار تتراوح بين 63 و125 ملم، و15 ألف وصلة منزلية، وتركيب 600 عداد، بالإضافة إلى صمامات لتخفيض الضغط، وعدادات تدفق، وصمامات عزل، وإطلاق هواء وغسيل، مع استبدال مضخات مشتل فيصل، وجُبّة، وخزان جبة، وبئر مرصع، لتحسين التزويد المائي في هذه المناطق.
بدوره، قال السفير الكوري إن المشروع يُعدّ خطوة مهمة في إطار الالتزام المشترك بمواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحًا التي يواجهها الأردن اليوم.
وأضاف أن قطاع المياه والري طالما شكّل ركيزة أساسية في دعم كوريا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
وتتضمن أعمال المشروع، التي تمتد لـ730 يومًا، تنفيذ 8.5 كيلومتر طولي من أنابيب الدكتايل، من محطة أم رمانة إلى شبكة مياه مرصع الجديدة، بهدف تحسين التزويد المائي، وخفض الفاقد، وتوفير الكميات اللازمة لأغراض الشرب، وتقليل الكلف التشغيلية، بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة تخدم المواطنين.
وحضر توقيع الاتفاقية أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، ومحافظ جرش، فراس الفاعور، ورئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك، الدكتور أسامة المحيسن.
--(بترا)
ع ف/ن ح/ ف ق
06/05/2025 15:45:16
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين