48 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
غزة 6 أيار (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 48 شهيدًا و142 جريحًا وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 52615 شهيدًا و118752 جريحًا، بينهم 2507 شهداء و6711 جريحًا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
06/05/2025 14:58:30
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