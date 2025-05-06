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48 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

48 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

2025-05-06 09:11:14
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 أيار (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 48 شهيدًا و142 جريحًا وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 52615 شهيدًا و118752 جريحًا، بينهم 2507 شهداء و6711 جريحًا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
06/05/2025 14:58:30

MENAFN06052025000117011021ID1109513549

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