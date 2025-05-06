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FBI يحذر مستخدمي الهواتف الذكية بأميركا من عملية احتيال واسعة

FBI يحذر مستخدمي الهواتف الذكية بأميركا من عملية احتيال واسعة

2025-05-06 09:05:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي هواتف أندرويد وiOS بشأن رسائل نصية خادعة تُرسلها عصابات صينية ضمن حملات احتيال رقمية متطورة تستهدف سرقة المعلومات المالية والشخصية.


📲 الرسائل الأكثر شيوعًا:
إشعارات كاذبة عن رسوم مرور لم تُدفع.
رسائل تطلب منك دفع ثمن طرد مزعوم.
وأخطرها: رسائل "عفوًا، الرقم خطأ" التي تبدأ وكأنها أُرسلت إليك بالخطأ، لتستدرجك لاحقًا في محادثة ودّية أو حتى "عاطفية" تنتهي بطلبات مشبوهة.


🎯 هدف المحتالين:
خداعك لتوفير بيانات تسجيل الدخول لحساباتك البنكية أو المالية.
استدراجك للاستثمار في احتيالات العملات المشفرة أو الضغط عليك للكشف عن معلومات خاصة.


🛑 كيف تحمي نفسك؟
لا ترد على أي رسالة يبدو أنها موجهة لشخص آخر.
لا تنقر على روابط داخل رسائل مجهولة.
احذف الرسالة فورًا ولا تواصل مع المُرسل.
راقب حساباتك المالية لأي نشاط مشبوه.
فعّل التحقق بخطوتين في تطبيقاتك البنكية.


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