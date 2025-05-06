FBI يحذر مستخدمي الهواتف الذكية بأميركا من عملية احتيال واسعة

FBI يحذر مستخدمي الهواتف الذكية بأميركا من عملية احتيال واسعة
📲 الرسائل الأكثر شيوعًا:
إشعارات كاذبة عن رسوم مرور لم تُدفع.
رسائل تطلب منك دفع ثمن طرد مزعوم.
وأخطرها: رسائل "عفوًا، الرقم خطأ" التي تبدأ وكأنها أُرسلت إليك بالخطأ، لتستدرجك لاحقًا في محادثة ودّية أو حتى "عاطفية" تنتهي بطلبات مشبوهة.
🎯 هدف المحتالين:
خداعك لتوفير بيانات تسجيل الدخول لحساباتك البنكية أو المالية.
استدراجك للاستثمار في احتيالات العملات المشفرة أو الضغط عليك للكشف عن معلومات خاصة.
🛑 كيف تحمي نفسك؟
لا ترد على أي رسالة يبدو أنها موجهة لشخص آخر.
لا تنقر على روابط داخل رسائل مجهولة.
احذف الرسالة فورًا ولا تواصل مع المُرسل.
راقب حساباتك المالية لأي نشاط مشبوه.
فعّل التحقق بخطوتين في تطبيقاتك البنكية.
الهجمات تُعرف باسم "الهندسة الاجتماعية"، وهي طريقة خبيثة لاستغلال ثقة الضحايا عبر التلاعب النفسي
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