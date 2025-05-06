استاد محمد بن زايد“أيقونة معمارية” تعلن عن بطل كأس رئيس الدولة 2025

MENAFN - Al-Bayan) مع بَدْء العد التنازلي لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الذي سيجمع بين الشارقة وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، تتجه كل الأنظار صوب استاد محمد بن زايد الذي سيستضيف اللقاء، وسيعلن بطل 2025.

ويُعدّ استاد محمد بن زايد أيقونة معمارية من أبرز المعالم الرياضية في دولة الإمارات، بما يمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق متكاملة ، أهلته لاستضافة كبرى البطولات المحلية والدولية على مدار العقود الماضية.

وتم افتتاح الاستاد في عام 1980 تحت اسم "ملعب الجزيرة"، بسعة تُقدّر بـ 15 ألف متفرج ، قبل أن يخضع لعملية تطوير شاملة بين عامي 2006 و2009، ليرتفع عدد مقاعده إلى نحو 42 ألفاً ويطلق عليه اسم استاد محمد بن زايد، مع اعتماد تصميم حديث مستوحى من الطراز الإنجليزي للملاعب.

ويضم الاستاد مرافق متطورة تشمل ثلاث غرف لتبديل الملابس، وعيادة طبية مجهزة ، ونادياً صحياً، وصالة رياضية، وفندقا، إلى جانب مرافق إعلامية واستوديوهات بث، وأجنحة لكبار الشخصيات، بما يعكس جاهزيته الدائمة لاستضافة الفعاليات الكبرى.

واستضاف استاد محمد بن زايد مجموعة من البطولات الدولية المهمة، أبرزها كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً عام 2003، وعدد من مباريات كأس الخليج 2007، وكأس العالم للأندية عامي 2009 و2010، بالإضافة إلى احتضانه لسبع مباريات ضمن نهائيات كأس آسيا 2019، من بينها مباراة في دور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي بين الإمارات وقطر.

ويواصل الاستاد أداء دوره مركزا محوريا للأنشطة الكروية، إذ يشكّل موقعاً مفضلاً لاستضافة المباريات النهائية للبطولات المحلية، نظراً لما يتمتع به من مرافق مبهرة وتجهيزات متقدمة، فضلاً عن موقعه الإستراتيجي في قلب العاصمة.

ويترقب جمهور كرة القدم في دولة الإمارات اللقاء المرتقب بين شباب الأهلي والشارقة في نهائي الكأس، والذي يمثل تتويجاً لموسم كروي حافل، ويؤكد مجدداً على أهمية استاد محمد بن زايد كأحد أبرز ملاعب المنطقة.