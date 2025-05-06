إسرائيل تشرع في هدم 106 مبان بمخيمي طولكرم ونور شمس

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم -PNN- بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، تنفيذ عمليات هدم واسعة في مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية ، حيث شرع بهدم 106 مبان ضمن حملة عسكرية متواصلة.

وشهد مخيم نور شمس تحديدا عمليات هدم لمنازل متعددة الطوابق في حي المنشية، وفق ما أفاد به شهود عيان، بينما تواصلت عمليات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات في مختلف البلدات والمخيمات الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في وقت سابق، عزمه هدم هذه المباني، ووزع خرائط توضح المواقع المستهدفة بعلامات حمراء، وسلم نسخة منها للسلطات الفلسطينية المختصة.

وقد برر الاحتلال هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى "تعديل البنية التحتية" داخل المخيمات من خلال فتح طرق ومسارات جديدة، بزعم تمكين قواته من حرية الحركة ومنع إعادة تموضع ما وصفه بـ"الإرهاب" في المنطقة.

من جهته، أكد محافظ طولكرم عبد الله كميل هدم 15 وحدة سكنية في مخيم نور شمس، مضيفا أن "عمليات الهدم تعبر عن السادية الحقيقية المنطلقة من العقلية الإجرامية و التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في كل مكان".

وأضاف في بيان، أن "مواصلة جريمة العدوان و تصعيده (...) يزيد من معاناة المواطنين وأزمة النزوح القسري".



وشدد على أن "إخراج المواطنين من منازلهم عنوة، وتحت حجج واهية لا علاقة لها بأي دواع أمنية".

وجدد دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية إلى "التحرك الفوري و كسر الصمت لوقف هذا العدوان بحق مدينة طولكرم ومخيميها".

وفي وقت سابق الاثنين، قال شهود عيان للأناضول إن جرافات إسرائيلية بدأت ظهرا هدم عدد من المنازل مكونة من عدة طوابق في حي المنشية بمخيم نور شمس.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه هدم 106 مبانٍ فلسطينية في مخيمي طولكرم ونور شمس وأرفق إعلانه بخرائط تُظهر بعلامات حمراء المنازل المستهدفة، وسلم نسخة منه للسلطات الفلسطينية المختصة.

والجمعة، أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عملية الهدم المخطط لها للمنازل، وقالت إنها تشكل "عقابا جماعيا" و"تزيد من تشريد الآلاف من لاجئي فلسطين في شمال الضفة الغربية".

وهدم الجيش الإسرائيلي عشرات المباني في مخيمات اللاجئين منذ بدء عدوانه الموسع المسمى عملية "الجدار الحديدي" بالضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من الدمار حتى الآن تركز في مخيم جنين للاجئين، وفق "هآرتس".