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إصابة بليغة لسائق دراجة نارية بعد حادث تصادم في اربد

إصابة بليغة لسائق دراجة نارية بعد حادث تصادم في اربد

2025-05-06 02:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير المركزية في تقريرها المروري الصادر صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث تدهور وانقلاب لناقلة سيارات محمّلة بعشر مركبات، على الطريق الصحراوي وتحديدًا قبل منطقة جرف الدراويش.
وأسفر الحادث عن سقوط خمس سيارات من فوق الناقلة إلى خارج حرم الطريق العام، مما تسبب بإعاقة جزئية لحركة السير في المنطقة، بالإضافة إلى إصابة سائق الناقلة، والذي جرى نقله إلى مستشفى الطفيلة الحكومي، حيث وصفت حالته العامة بالمتوسطة.
كما وقع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية أمس الإثنين في المنطقة الجنوبية لمحافظة اربد وتحديداً ضمن اختصاص مركز أمن بني عبيد ، ونتج عن الحادث إصابة سائق الدراجة بإصابة بليغة ، وتم تعليل الحادث بمخالفة قواعد المرور .
وتهيب إدارة السير بجميع السائقين ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وعدم الانشغال أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق الخارجية، محذّرة من خطورة تغيير المسرب بشكل مفاجئ أو القيادة بسرعات عالية قد تؤدي إلى فقدان السيطرة، خاصة عند نقل حمولات ثقيلة أو كبيرة الحجم.


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