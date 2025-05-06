تحذير من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن سيرغي بوغاتشيوف، مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم عن انخفاض التوهجات الشمسية في الثلث الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 .ولكن وفقا له، عدد العواصف المغناطيسية التي حصلت على الأرض أكبر بكثير من العام الماضي.



ويقول: "انخفضت التوهجات الشمسية بنحو 15 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، من يناير إلى أبريل، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024".



ويضيف بأنه حدثت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي ثماني توهجات من أعلى فئة X، أما في هذا العام فكانت خمسة فقط. كما انخفض عدد التوهجات من الفئة M من 170 إلى 150. في حين بقي عدد التوهجات من الفئة C ظل تقريبا كما هو (921 مقابل 965).



ويقول: "ولكن بالعكس من ذلك، ارتفع عدد العواصف المغناطيسية هذا العام بشكل حاد. فإذا كانت الفترة من يناير إلى أبريل 2024 قد شهدت 8 أيام فقط من العواصف، فقد بلغ عددها 21 يوما خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أي أكثر بمرتين ونصف".



ويعود السبب الرئيسي لذلك وفقا له، إلى تشكل ثقوب إكليلية كبيرة على الشمس، التي كانت شبه معدومة في العام الماضي. وكانت أكبر العواصف التي شهدناها هذا العام حتى الآن هي العاصفة G4.0 (على مقياس من 5 نقاط) التي حدثت في الأول من يناير والعاصفة G3.67 في 16 أبريل.



ويشير العالم إلى أن أكبر التوهجات في عامي 2024 و2025 حدث في نفس التاريخ - 23 فبراير، حيث وصل التوهج هذا العام إلى مستوى X2.0، وفي العام الماضي وصل إلى مستوى X6.3.



ووفقا له، تظهر هذه الملاحظات علامات واضحة على إعادة هيكلة النشاط الشمسي، سواء في المستويات المطلقة أو في مساهمة العوامل المختلفة.

ولكن لا يتضح منها ما إذا كان هذا يعني بداية انخفاض نشاط الدورة الشمسية.



ويقول: "يمكن الإشارة إلى أنه في العام الماضي، بدأ الارتفاع الحاد في التوهجات والنشاط المغناطيسي على وجه التحديد في النصف الأول من شهر مايو، عندما تم تسجيل أول العواصف المغناطيسية من الفئة الأعلى منذ 20 عاما".

RT