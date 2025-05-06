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الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة - فيديو

الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة - فيديو

2025-05-06 02:03:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مشاهد على منصة "انستغرام" تظهره مع الرئيس السوري أحمد الشرع وهما يلعبان كرة السلة دون جمهور في أحد الملاعب ليلا.
وعلق الشيباني على الفيديو: "على هامش معركة بناء وطننا".

RT

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