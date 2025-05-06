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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ

2025-05-06 02:03:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار التي دوّت في مناطق ما يُعرف بـ"غلاف غزة"، وخصوصًا في مستوطنة نتيف هعسراه، كانت نتيجة تشخيص خاطئ ولم يكن هناك أي إطلاق فعلي للصواريخ.
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن تفعيل نظام الإنذار المبكر في المستوطنات المحاذية للقطاع، ما أثار حالة من الذعر والارتباك بين السكان.
وتُعد مناطق "غلاف غزة" من أكثر المناطق توتراً، وتضم نحو 50 مستوطنة تقع ضمن نطاق 40 كيلومتراً من الحدود مع قطاع غزة، وقد شُكّلت هذه المنطقة عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، لتكون منطقة عازلة تخضع لاحتياطات أمنية مشددة.
وكالات


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