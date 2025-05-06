صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ

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صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد تشخيص خاطئ
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار التي دوّت في مناطق ما يُعرف بـ"غلاف غزة"، وخصوصًا في مستوطنة نتيف هعسراه، كانت نتيجة تشخيص خاطئ ولم يكن هناك أي إطلاق فعلي للصواريخ.
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن تفعيل نظام الإنذار المبكر في المستوطنات المحاذية للقطاع، ما أثار حالة من الذعر والارتباك بين السكان.
وتُعد مناطق "غلاف غزة" من أكثر المناطق توتراً، وتضم نحو 50 مستوطنة تقع ضمن نطاق 40 كيلومتراً من الحدود مع قطاع غزة، وقد شُكّلت هذه المنطقة عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، لتكون منطقة عازلة تخضع لاحتياطات أمنية مشددة.
وكالات
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن تفعيل نظام الإنذار المبكر في المستوطنات المحاذية للقطاع، ما أثار حالة من الذعر والارتباك بين السكان.
وتُعد مناطق "غلاف غزة" من أكثر المناطق توتراً، وتضم نحو 50 مستوطنة تقع ضمن نطاق 40 كيلومتراً من الحدود مع قطاع غزة، وقد شُكّلت هذه المنطقة عقب الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، لتكون منطقة عازلة تخضع لاحتياطات أمنية مشددة.
وكالات
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