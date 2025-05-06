منتقدو ترامب يطلقون منظمة جديدة لتسليط الضوء على ارتفاع نفقات المعيشة في أمريكا

MENAFN - Al-Bayan) ">قررت مجموعة من منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إطلاق، منظمة جديدة تُسمى "تحالف التكاليف"، لتسليط الضوء على عدم قدرة الرئيس ترامب على السيطرة على ارتفاع التكاليف في الأشهر الأولى من رئاسته الجديدة.

وتتوقع المجموعة أن تنشط بشكل خاص قبل الانتخابات المقبلة في ولايات فرجينيا ونيوجيرسي وبنسلفانيا، وفقًا للخطط الأولية التي أُطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس هذا الأسبوع قبل الإعلان الرسمي عنها.

وسيعمل "تحالف التكاليف" على إيصال رسالته من خلال مزيج من الإعلانات المدفوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات الصحفية، والفعاليات الميدانية مع قادة الأعمال الصغيرة، والمحاربين القدامى، والمجتمع الديني.

يضم التحالف تيري هولت، المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن ورئيس مجلس النواب السابق جون بوينر، وكلاهما جمهوريان، ويشغل منصب مستشار اتصالات أول في التحالف الجديد إلى جانب أندرو بيتس، المتحدث الرسمي السابق باسم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الديمقراطي.

وقال هولت وبيتس في بيان مشترك: "إن رسوم ترامب الجمركية - وهي أكبر زيادة ضريبية على الطبقة المتوسطة في التاريخ الحديث - تُسبب ارتفاعًا حادًا في الأسعار اليومية وتُلحق أضرارًا بالغة بالشركات الكبيرة والصغيرة. ثم تأتي التخفيضات الضريبية التضخمية الفادحة للأثرياء، والتي ستُثقل كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. سواء كنت جمهوريًا أو ديمقراطيًا أو أي حزب آخر، فإن أجندة دونالد ترامب تُمثل أزمة اقتصادية تُهدد سبل عيشك ومستوى معيشتك".

وتدخل المنظمة الجديدة مشهدًا سياسيًا حافلًا بالفعل بأصوات قوية تُناضل لتشكيل الحوار الوطني، بعد مرور ما يزيد قليلًا عن 100 يوم على بدء ترامب ولايته الثانية. وتعهد الرئيس الجمهوري بـ"القضاء على التضخم" في اليوم الأول، لكنه ركز أكثر على الهجرة والحروب الثقافية والانتقام من خصومه السياسيين، في حين شنّ حربًا تجارية عالمية رفعت بعض التكاليف، وتُهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، صرّح ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال بأنه "لا يوجد تضخم"، وزعم أن أسعار البقالة والبيض قد انخفضت، وأن سعر البنزين انخفض إلى 98.1 دولار للجالون، في حين تشير البيانات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار البقالة بنسبة 5.0% في شهرين من الأشهر الثلاثة الماضية، وهي الآن أعلى بنسبة 4.2% عن العام الماضي. وانخفضت أسعار البنزين والنفط - حيث انخفضت تكاليف البنزين بنسبة 10% عن العام الماضي - مواصلةً بذلك اتجاهًا طويل الأمد استمر جزئيًا بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد.

كما انخفض التضخم بشكل ملحوظ في مارس، وهي علامة مشجعة، مع أنه بلغ 6.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا للمقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، وهو أعلى بكثير من المستوى المستهدف بالنسبة للمجلس وهو 2% سنويا.