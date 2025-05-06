403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فعالية “Data for Breakfast” من سنوفليك تعزّز مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية
(MENAFN- Sherpa Communications) فعالية “Data for Breakfast” من سنوفليك تعزّز مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 مايو 2025– استضافت سنوفليك، شركة سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة، فعاليتها السنوية "Data for Breakfast" في الرياض، المملكة العربية السعودية، في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي. جمعت الفعالية نخبة من رواد التكنولوجيا وخبراء البيانات والمبتكرين من جميع أنحاء المملكة لاستكشاف الطرق المختلفة لتمكين الشركات من تحقيق أقصى فائدة من بياناتها من خلال الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتطبيقات.
خلال الفعالية، اطّلع الحضور على عرض تقديمي ركّز على دور منصة سنوفليك في تمكين المؤسسات من إطلاق العنان لبياناتها وتفعيلها عبر مستودعات وشبكات البيانات، تلته مجموعة من الجلسات الملهمة مع عدد من عملاء “O3ai”، المنصة الذكية التي توفر تجربة مستخدم رقمية سلسة معتمدة على السحابة لعمليات التصنيع من البداية إلى النهاية، ومنصة "فودكس"، الحل السحابي المصمم لإدارة المطاعم ونقاط البيع بكفاءة. كما تضمّن الحدث عرضاً توضيحياً سلّط الضوء على أداء منصة سنوفليك وسهولة استخدامها وقابليتها للتوسع. ومع إعلان برايس ووترهاوس كوبرز أن 81% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة قد بادروا بتبنّي الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، أكّدت هذه الجلسات أهمية البيانات في وضع أسس متينة لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة حقيقية وتحقيق أقصى تأثير في العالم الحقيقي.
تعليقاً على نجاح الفعالية، قال محمد زواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في سنوفليك: "تتعامل المملكة العربية السعودية مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية وطنية، وتعمل مختلف المؤسسات في المملكة على توسيع نطاق استخداماتها بناءً على استراتيجيات فعالة للبيانات. تمكّننا استثماراتنا في المملكة، بما في ذلك افتتاح مقرنا الإقليمي ونشر سحابة سنوفليك محلّياً، من دعم السيادة الوطنية على البيانات ودفع عجلة رؤية السعودية 2030. تُؤكد فعالية "Data for Breakfast" السنوية دور سحابة بيانات سنوفليك للذكاء الاصطناعي في تحويل الاستراتيجيات إلى واقع عملي، مُقدّمةً بذلك خارطة طريق عملية للشركات لإطلاق القيمة لبياناتها وتعزيز عملياتها وتحقيق عائد استثمار قابل للقياس من خلال تبنّي ابتكارات الذكاء الاصطناعي الآمنة والمُدارة بالكامل والقابلة للتطوير."
ومن جهته، أفاد محمد أبو عبيدة، نائب رئيس البيانات في فودكس: "في قطاع الأغذية والمشروبات المعروف بسرعة تطوره، تُعدّ القدرة على التعامل مع البيانات بصورة لحظية عاملاً حاسماً. يمكّننا التعاون مع سنوفليك من توحيد منظومة بياناتنا وتقديم رؤى مستنيرة على نطاق واسع، سواءً كان ذلك للارتقاء بتجارب العملاء، أو تحسين العمليات، أو تحفيز الابتكار عبر منصتنا. و بصفتنا الحل السحابي الأمثل لنقاط البيع، تعزّز استفادتنا من تحليلات سنوفليك المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قدرتنا على توقع الاتجاهات والاستجابة السريعة للاحتياجات المُتغيرة لآلاف العملاء."
يحتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة في المملكة العربية السعودية. وفقاً لمخرجات أبحاث سنوفليك، أفادت 93% من الشركات بنجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أطلقتها، مما يعزز دور منصات البيانات الحديثة في تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي. تشكل مبادرة الذكاء الاصطناعي التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار أمريكي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية دفعة قوية نحو تحقيق الريادة في مشهد التكنولوجيا عالمياً، بفضل البنية التحتية الرقمية القوية والرؤية النافذة التي تضع الابتكار في المقام الأول.
تواصل سنوفليك الاستثمار في تنمية المواهب المحلية من خلال برنامج "مليون عقل" الهادف لتزويد المهنيين السعوديين بالتدريب وتمكينهم بالمهارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في بناء منظومة قوى عاملة تنافسية وجاهزة للمستقبل.
بفضل منصة موحدة مصممة لتمكين المؤسسات والأفراد على حد سواء، تُساعد سنوفليك في دفع عجلة اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية مع تمكين ابتكارات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، تواصل سنوفليك دعمها لإرساء القواعد لبنية تحتية قوية قائمة على البيانات باعتبارها حجر الأساس للذكاء الاصطناعي الآمن الذي يتميز بالفعالية والقابلية للتطوير.
-انتهى-
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 مايو 2025– استضافت سنوفليك، شركة سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة، فعاليتها السنوية "Data for Breakfast" في الرياض، المملكة العربية السعودية، في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي. جمعت الفعالية نخبة من رواد التكنولوجيا وخبراء البيانات والمبتكرين من جميع أنحاء المملكة لاستكشاف الطرق المختلفة لتمكين الشركات من تحقيق أقصى فائدة من بياناتها من خلال الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتطبيقات.
خلال الفعالية، اطّلع الحضور على عرض تقديمي ركّز على دور منصة سنوفليك في تمكين المؤسسات من إطلاق العنان لبياناتها وتفعيلها عبر مستودعات وشبكات البيانات، تلته مجموعة من الجلسات الملهمة مع عدد من عملاء “O3ai”، المنصة الذكية التي توفر تجربة مستخدم رقمية سلسة معتمدة على السحابة لعمليات التصنيع من البداية إلى النهاية، ومنصة "فودكس"، الحل السحابي المصمم لإدارة المطاعم ونقاط البيع بكفاءة. كما تضمّن الحدث عرضاً توضيحياً سلّط الضوء على أداء منصة سنوفليك وسهولة استخدامها وقابليتها للتوسع. ومع إعلان برايس ووترهاوس كوبرز أن 81% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة قد بادروا بتبنّي الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، أكّدت هذه الجلسات أهمية البيانات في وضع أسس متينة لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة حقيقية وتحقيق أقصى تأثير في العالم الحقيقي.
تعليقاً على نجاح الفعالية، قال محمد زواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في سنوفليك: "تتعامل المملكة العربية السعودية مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية وطنية، وتعمل مختلف المؤسسات في المملكة على توسيع نطاق استخداماتها بناءً على استراتيجيات فعالة للبيانات. تمكّننا استثماراتنا في المملكة، بما في ذلك افتتاح مقرنا الإقليمي ونشر سحابة سنوفليك محلّياً، من دعم السيادة الوطنية على البيانات ودفع عجلة رؤية السعودية 2030. تُؤكد فعالية "Data for Breakfast" السنوية دور سحابة بيانات سنوفليك للذكاء الاصطناعي في تحويل الاستراتيجيات إلى واقع عملي، مُقدّمةً بذلك خارطة طريق عملية للشركات لإطلاق القيمة لبياناتها وتعزيز عملياتها وتحقيق عائد استثمار قابل للقياس من خلال تبنّي ابتكارات الذكاء الاصطناعي الآمنة والمُدارة بالكامل والقابلة للتطوير."
ومن جهته، أفاد محمد أبو عبيدة، نائب رئيس البيانات في فودكس: "في قطاع الأغذية والمشروبات المعروف بسرعة تطوره، تُعدّ القدرة على التعامل مع البيانات بصورة لحظية عاملاً حاسماً. يمكّننا التعاون مع سنوفليك من توحيد منظومة بياناتنا وتقديم رؤى مستنيرة على نطاق واسع، سواءً كان ذلك للارتقاء بتجارب العملاء، أو تحسين العمليات، أو تحفيز الابتكار عبر منصتنا. و بصفتنا الحل السحابي الأمثل لنقاط البيع، تعزّز استفادتنا من تحليلات سنوفليك المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قدرتنا على توقع الاتجاهات والاستجابة السريعة للاحتياجات المُتغيرة لآلاف العملاء."
يحتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة في المملكة العربية السعودية. وفقاً لمخرجات أبحاث سنوفليك، أفادت 93% من الشركات بنجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أطلقتها، مما يعزز دور منصات البيانات الحديثة في تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي. تشكل مبادرة الذكاء الاصطناعي التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار أمريكي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية دفعة قوية نحو تحقيق الريادة في مشهد التكنولوجيا عالمياً، بفضل البنية التحتية الرقمية القوية والرؤية النافذة التي تضع الابتكار في المقام الأول.
تواصل سنوفليك الاستثمار في تنمية المواهب المحلية من خلال برنامج "مليون عقل" الهادف لتزويد المهنيين السعوديين بالتدريب وتمكينهم بالمهارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في بناء منظومة قوى عاملة تنافسية وجاهزة للمستقبل.
بفضل منصة موحدة مصممة لتمكين المؤسسات والأفراد على حد سواء، تُساعد سنوفليك في دفع عجلة اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية مع تمكين ابتكارات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، تواصل سنوفليك دعمها لإرساء القواعد لبنية تحتية قوية قائمة على البيانات باعتبارها حجر الأساس للذكاء الاصطناعي الآمن الذي يتميز بالفعالية والقابلية للتطوير.
-انتهى-
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين