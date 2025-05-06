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نيو بالانس تكشف "جراي دايز" والاحتفال السنوي بلونها المميز الخالد وإرث علامتها التجارية
(MENAFN- Current Global) • احتفالات طوال شهر مايو تتضمن إطلاق مجموعة مميزة من الأحذية والملابس بتدرجات اللون الرمادي الكلاسيكي والمعاصر
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 مايو 2025: أعلنت علامة "نيو بالانس" عن احتفالاتها التي تمتد طوال شهر مايو الجاري بحملة "جراي دايز" التي تسلط الضوء على اللون الرئيسي الذي يجسد إرثها وتقاليدها الراسخة، حيث تحتفي هذه الفعالية بالقيم التي تمثلها العلامة، لتجمع تحت مظلتها سفراء العلامة والرياضيين، لإطلاق منتجات محدودة الإصدار وتنظيم فعاليات تحتفي بالقيمة الرمزية للون الرمادي في مسيرة نيو بالانس.
وقد ظهر اللون الرمادي لأول مرة في ثمانينات القرن الماضي كخيار أساسي لتصميم حذاء جري يلائم الطرق الحضرية، ومنذ ذلك الحين، أصبح اللون الرمادي مرادفاً للحرفية العالية والجودة الفائقة والاستقلالية الجريئة التي تتميّز بها نيو بالانس في مختلف المجالات.
وفي الوقت الذي شهدت فيه تصاميم أحذية الجري العديد من التحديثات على مر السنوات والتحول من استخدام الجلود إلى الأقمشة الاصطناعية مثل النايلون، وبروز الألوان الصارخة والدرجات البيضاء، اختارت نيو بالانس اللون الرمادي كلون رئيسي يميزها عن غيرها، لتثبت أنه الأنسب لبيئة الجري في المدن على الطرق الإسفلتية. ومع مرور الوقت، لاحظ الجمهور أن اللون الرمادي يبدو أنيقاً في كل الظروف وعلى كل سرعات الحركة. وعلى الرغم من تطور التصاميم والخامات، بقي اللون الرمادي يمثل جوهر هوية نيو بالانس ورمزاً أيقونياً يعبّر عن العلامة حول العالم.
وتعكس حملة "جراي دايز 2025" المفهوم الواسع لإمكانات اللون الرمادي، حيث يظهر هذا اللون الكلاسيكي في 21 تصميماً من الأحذية و11 قطعة من الملابس التي تجمع بين التصاميم الخالدة والإصدارات العصرية المفضلة. ولعام 2025 وتأتي إعادة طرح الحذاء الأسطوري JP1300 الذي يجري إطلاقه مرة واحدة فقط كل خمس سنوات، لتضفي مزيداً من الحماسة على احتفالات هذا العام، إذ يُعد من أكثر إصدارات نيو بالانس ندرةً وطلباً، وذلك بفضل جودته العالية ومكانته الفريدة في ثقافة الأحذية الرياضية حول العالم.
وفي هذا السياق، قال برايان لين، نائب الرئيس العالمي لقطاع أسلوب الحياة في نيو بالانس: "سواء كنت من عملائنا الجدد أو من المتابعين الأوفياء للعلامة منذ سنوات، فإن اللون الرمادي يجسد جوهر التميز الذي تتفرد به نيو بالانس عن غيرها، حيث ظلّ هذا اللون رمزاً رئيسياً في هويتنا لعقودٍ من الزمن، فيما يمثّل ’جراي دايز 2025‘ احتفالاً بشمولية هذا اللون وتنوعه. ومن خلال جمع نخبة من سفرائنا ولاعبينا الرياضيين لإبراز هذه التصاميم الحصرية، فإننا نًسلّط الضوء على المصداقية والتنوّع اللذين يشكلان أساس ماضينا ومستقبلنا".
تتضمن أبرز الإصدارات ضمن حملة "جراي دايز":
• 1 مايو: إطلاق ركن "ذا جراي شوب" في متاجر نيو بالانس والموقع الإلكتروني NewBalance.com، والذي يضم تشكيلة من الإصدارات الرمادية الجديدة والحالية من تشكيلات أسلوب الحياة والأداء، وNumeric والأطفال، بما في ذلك طرازات 740 و 9060 و 1000 و T500 و Fresh Foam X 1080v14، إلى جانب قطع مختارة من الملابس الرمادية الكلاسيكية.
• 14 مايو: إطلاق حذاء "1906 لوفر"، وهو نسخة جديدة من تصميم الحذاء الرسمي الكلاسيكي بأسلوب يجمع بين الحذاء الرياضي والأناقة العصرية. وقد حظي هذا التصميم بإقبال واسع منذ إطلاقه التجريبي أواخر العام الماضي وسيكون بسعر 899 درهماً إماراتياً.
• 22 مايو: إطلاق طرازي ABZORB 2010 و471، وهما من أحدث الابتكارات المستوحاة من تراث العلامة في عالم الجري. حيث يمثل ABZORB 2010 نسخةً عصرية لأحذية الجري خلال فترة الألفينات، بينما يستلهم طراز 471 روح تصاميم حقبة سبعينات القرن الماضي وستكون بسعر 899 درهماً إماراتياً لـ ABZORB 2010 و649 درهماً إماراتياً لطراز 471.
• 29 مايو: إطلاق الحذاء الأسطوري JP1300، الذي يجري طرحه كل خمس سنوات فقط، ويُعد من أكثر الطرازات طلباً على مستوى العالم وسيكون بسعر 1349 درهماً إماراتياً.
هذا وستتوفر تشكيلات "جراي دايز" في متاجر نيو بالانس حول العالم وعبر الموقع الإلكتروني NewBalance.com، وعند عدد من المتاجر المعتمدة طوال شهر مايو، بأسعار تبدأ من 149 درهماً إماراتياً.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 مايو 2025: أعلنت علامة "نيو بالانس" عن احتفالاتها التي تمتد طوال شهر مايو الجاري بحملة "جراي دايز" التي تسلط الضوء على اللون الرئيسي الذي يجسد إرثها وتقاليدها الراسخة، حيث تحتفي هذه الفعالية بالقيم التي تمثلها العلامة، لتجمع تحت مظلتها سفراء العلامة والرياضيين، لإطلاق منتجات محدودة الإصدار وتنظيم فعاليات تحتفي بالقيمة الرمزية للون الرمادي في مسيرة نيو بالانس.
وقد ظهر اللون الرمادي لأول مرة في ثمانينات القرن الماضي كخيار أساسي لتصميم حذاء جري يلائم الطرق الحضرية، ومنذ ذلك الحين، أصبح اللون الرمادي مرادفاً للحرفية العالية والجودة الفائقة والاستقلالية الجريئة التي تتميّز بها نيو بالانس في مختلف المجالات.
وفي الوقت الذي شهدت فيه تصاميم أحذية الجري العديد من التحديثات على مر السنوات والتحول من استخدام الجلود إلى الأقمشة الاصطناعية مثل النايلون، وبروز الألوان الصارخة والدرجات البيضاء، اختارت نيو بالانس اللون الرمادي كلون رئيسي يميزها عن غيرها، لتثبت أنه الأنسب لبيئة الجري في المدن على الطرق الإسفلتية. ومع مرور الوقت، لاحظ الجمهور أن اللون الرمادي يبدو أنيقاً في كل الظروف وعلى كل سرعات الحركة. وعلى الرغم من تطور التصاميم والخامات، بقي اللون الرمادي يمثل جوهر هوية نيو بالانس ورمزاً أيقونياً يعبّر عن العلامة حول العالم.
وتعكس حملة "جراي دايز 2025" المفهوم الواسع لإمكانات اللون الرمادي، حيث يظهر هذا اللون الكلاسيكي في 21 تصميماً من الأحذية و11 قطعة من الملابس التي تجمع بين التصاميم الخالدة والإصدارات العصرية المفضلة. ولعام 2025 وتأتي إعادة طرح الحذاء الأسطوري JP1300 الذي يجري إطلاقه مرة واحدة فقط كل خمس سنوات، لتضفي مزيداً من الحماسة على احتفالات هذا العام، إذ يُعد من أكثر إصدارات نيو بالانس ندرةً وطلباً، وذلك بفضل جودته العالية ومكانته الفريدة في ثقافة الأحذية الرياضية حول العالم.
وفي هذا السياق، قال برايان لين، نائب الرئيس العالمي لقطاع أسلوب الحياة في نيو بالانس: "سواء كنت من عملائنا الجدد أو من المتابعين الأوفياء للعلامة منذ سنوات، فإن اللون الرمادي يجسد جوهر التميز الذي تتفرد به نيو بالانس عن غيرها، حيث ظلّ هذا اللون رمزاً رئيسياً في هويتنا لعقودٍ من الزمن، فيما يمثّل ’جراي دايز 2025‘ احتفالاً بشمولية هذا اللون وتنوعه. ومن خلال جمع نخبة من سفرائنا ولاعبينا الرياضيين لإبراز هذه التصاميم الحصرية، فإننا نًسلّط الضوء على المصداقية والتنوّع اللذين يشكلان أساس ماضينا ومستقبلنا".
تتضمن أبرز الإصدارات ضمن حملة "جراي دايز":
• 1 مايو: إطلاق ركن "ذا جراي شوب" في متاجر نيو بالانس والموقع الإلكتروني NewBalance.com، والذي يضم تشكيلة من الإصدارات الرمادية الجديدة والحالية من تشكيلات أسلوب الحياة والأداء، وNumeric والأطفال، بما في ذلك طرازات 740 و 9060 و 1000 و T500 و Fresh Foam X 1080v14، إلى جانب قطع مختارة من الملابس الرمادية الكلاسيكية.
• 14 مايو: إطلاق حذاء "1906 لوفر"، وهو نسخة جديدة من تصميم الحذاء الرسمي الكلاسيكي بأسلوب يجمع بين الحذاء الرياضي والأناقة العصرية. وقد حظي هذا التصميم بإقبال واسع منذ إطلاقه التجريبي أواخر العام الماضي وسيكون بسعر 899 درهماً إماراتياً.
• 22 مايو: إطلاق طرازي ABZORB 2010 و471، وهما من أحدث الابتكارات المستوحاة من تراث العلامة في عالم الجري. حيث يمثل ABZORB 2010 نسخةً عصرية لأحذية الجري خلال فترة الألفينات، بينما يستلهم طراز 471 روح تصاميم حقبة سبعينات القرن الماضي وستكون بسعر 899 درهماً إماراتياً لـ ABZORB 2010 و649 درهماً إماراتياً لطراز 471.
• 29 مايو: إطلاق الحذاء الأسطوري JP1300، الذي يجري طرحه كل خمس سنوات فقط، ويُعد من أكثر الطرازات طلباً على مستوى العالم وسيكون بسعر 1349 درهماً إماراتياً.
هذا وستتوفر تشكيلات "جراي دايز" في متاجر نيو بالانس حول العالم وعبر الموقع الإلكتروني NewBalance.com، وعند عدد من المتاجر المعتمدة طوال شهر مايو، بأسعار تبدأ من 149 درهماً إماراتياً.
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