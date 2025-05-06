وزير الدفاع الأميركي يأمر بخفض عدد كبار الضباط بنسبة 20 بالمئة

خبرني - أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الإثنين بخفض عدد كبار الضباط في الخدمة الفعلية بالجيش من جنرالات وأدميرالات (ضباط برتبة أربع نجوم) بنسبة 20 بالمئة.

وفي آذار/مارس 2025 بلغ عدد الجنرالات والأدميرالات من رتبة أربع نجوم (الرتبة الأعلى على الإطلاق) في سائر فروع القوات المسلحة الأميركية 38 ضابطا، في حين بلغ إجمالي عدد سائر الجنرالات والأدميرالات في الخدمة 817 ضابطا.

ومنذ عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، أعلنت إدارته عزمها على مواءمة الجيش مع أولوياتها السياسية.

وسرّحت إدارة ترامب خلال أيامها المئة الأولى عددا من كبار الضبّاط وأعلنت عن خطط لتسريح آلاف الموظفين المدنيّين.

وفي مذكرة أصدرها الإثنين أمر وزير الدفاع البنتاغون بخفض عدد الضباط القادة من الرتبة الأعلى (أربع نجوم) بنسبة 20% والضباط القادة من سائر الرتب (نجمة وما فوق) بنسبة تتراوح بين 10% لسائر فروع القوات المسلّحة و20% للحرس الوطني.

ولم تحدّد المذكرة شروط تطبيق هذه التخفيضات.

وقال الوزير في المذكرة إنّه "من خلال هذه التدابير، سنحافظ على مكانتنا كأقوى قوة قتالية في العالم، وسنبني السلام من خلال القوة وسنضمن قدرا أكبر من الفعالية والابتكار والاستعداد للتحديات المقبلة".

وفي شباط/فبراير، أقال ترامب بصورة مفاجئة ومن دون أيّ تبرير رئيس أركان الجيش الجنرال سي كيو براون (تشارلز براون).

كما أقالت إدارة ترامب الأدميرال ليزا فرانشيتي، قائدة سلاح البحرية وأول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تقود أحد الفروع الستة للجيش.

وشملت الإقالات كذلك نائب رئيس أركان القوات الجوية، وعددا من كبار المحامين العسكريين.

وبرّر وزير الدفاع هذه الإقالات بأنّ ترامب يريد ببساطة أن يضع المسؤولين الذين يريدهم في المكان الذي يريدهم فيه، لكنّ أعضاء الكونغرس الديموقراطيين أعربوا عن قلقهم بشأن تسييس محتمل للجيش.