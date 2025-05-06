أمين عام الإدارة المحلية يتفقد أضرار الأمطار في عي وغور المزرعة بالكرك

خبرني - تفقد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، اليوم الاثنين، الأضرار الناتجة عن موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق بلديتي عي وغور المزرعة في محافظة الكرك.

وقال الضلاعين إن شدة الهطول المطري فاقت القدرة الاستيعابية للمجاري المائية، ما أدى إلى انسداد العبارات وتشكُل سيول جارفة، مبينا أن الوزارة تعمل على إعداد تقرير مفصل عن حجم الأضرار والاحتياجات العاجلة، تمهيداً لتنفيذ أعمال الصيانة.

وخلال الجولة التي شاركت فيها مديرة وحدة إدارة الأزمات المهندسة جمانة العبادي، ورئيس بلدية عي عبد الحي الرواشدة، ورئيس لجنة بلدية غور المزرعة المهندس عبدالحميد المعايطة، تم رصد تضرر عدد من الطرق الرئيسية ووصول مياه السيول إلى بعض المنازل، مع التأكيد على سلامة الأرواح واقتصار الضرر على الجانب المادي.

وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجه رؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومدراء الشؤون البلدية بالتعاون مع رؤساء البلديات بحصر شامل ودقيق للأضرار الناجمة عن موجة السيول، وإعداد تقارير تفصيلية تشمل التقييم الفني وتقدير الكلفة المالية للإصلاح، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الأضرار بالتعاون مع الجهات المعنية.



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