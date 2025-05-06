أمين عام الإدارة المحلية يتفقد أضرار الأمطار في عي وغور المزرعة بالكرك

أمين عام الإدارة المحلية يتفقد أضرار الأمطار في عي وغور المزرعة بالكرك
خبرني - تفقد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، اليوم الاثنين، الأضرار الناتجة عن موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق بلديتي عي وغور المزرعة في محافظة الكرك.
وقال الضلاعين إن شدة الهطول المطري فاقت القدرة الاستيعابية للمجاري المائية، ما أدى إلى انسداد العبارات وتشكُل سيول جارفة، مبينا أن الوزارة تعمل على إعداد تقرير مفصل عن حجم الأضرار والاحتياجات العاجلة، تمهيداً لتنفيذ أعمال الصيانة.
وخلال الجولة التي شاركت فيها مديرة وحدة إدارة الأزمات المهندسة جمانة العبادي، ورئيس بلدية عي عبد الحي الرواشدة، ورئيس لجنة بلدية غور المزرعة المهندس عبدالحميد المعايطة، تم رصد تضرر عدد من الطرق الرئيسية ووصول مياه السيول إلى بعض المنازل، مع التأكيد على سلامة الأرواح واقتصار الضرر على الجانب المادي.
وكان وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجه رؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومدراء الشؤون البلدية بالتعاون مع رؤساء البلديات بحصر شامل ودقيق للأضرار الناجمة عن موجة السيول، وإعداد تقارير تفصيلية تشمل التقييم الفني وتقدير الكلفة المالية للإصلاح، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الأضرار بالتعاون مع الجهات المعنية.
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