  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترمب يزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل

ترمب يزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل

2025-05-06 01:26:47
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إنه لا جدوى حاليا من زيارة ترامب إسرائيل.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا للموقع، فإن الحرب على قطاع غزة هي السبب في عدم شمول إسرائيل ضمن جولة الرئيس الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا.

كما أن ترمب لا يلعب دورا نشطا في الجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقال مسؤولون أميركيون وعرب لأكسيوس إن قطاع غزة ليس أولوية قصوى لترامب، ومن المرجح أن يركز خلال زيارته على القضايا الثنائية والاستثمارات.

ونقل أكسيوس أيضا عن مسؤول عربي قوله إن الصورة العامة لزيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة في سياق حرب غزة سيئةٌ للغاية.

كما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن تركيز البيت الأبيض تحوّل إلى الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية مع إيران.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان قطاع غزة.

وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أن العديد من الأطراف تسهم في تفاقم الأوضاع، وأن حماس تستولي على كل ما يتم إدخاله للقطاع، على حد قوله.

وكان البيت الأبيض أعلن مؤخرا أن ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو/أيار الحالي.

MENAFN06052025000151011027ID1109511447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث