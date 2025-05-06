ترمب يزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إنه لا جدوى حاليا من زيارة ترامب إسرائيل.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا للموقع، فإن الحرب على قطاع غزة هي السبب في عدم شمول إسرائيل ضمن جولة الرئيس الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا.

كما أن ترمب لا يلعب دورا نشطا في الجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقال مسؤولون أميركيون وعرب لأكسيوس إن قطاع غزة ليس أولوية قصوى لترامب، ومن المرجح أن يركز خلال زيارته على القضايا الثنائية والاستثمارات.

ونقل أكسيوس أيضا عن مسؤول عربي قوله إن الصورة العامة لزيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة في سياق حرب غزة سيئةٌ للغاية.

كما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن تركيز البيت الأبيض تحوّل إلى الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية مع إيران.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات الغذائية إلى سكان قطاع غزة.

وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أن العديد من الأطراف تسهم في تفاقم الأوضاع، وأن حماس تستولي على كل ما يتم إدخاله للقطاع، على حد قوله.

وكان البيت الأبيض أعلن مؤخرا أن ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو/أيار الحالي.