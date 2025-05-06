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الرئاسة السورية: من المتوقع أن يزور الشرع فرنسا قريبا

الرئاسة السورية: من المتوقع أن يزور الشرع فرنسا قريبا

2025-05-06 01:26:47

خبرني - قال مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع في بيان إن من المتوقع أن يزور الرئيس فرنسا قريبا، دون أن يحدد موعدا.

وكان الشرع تلقى في فبراير شباط دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

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