أبو عبيد: بطولات الحسين إربد ليست صدفة أو طفرة

أبو عبيد: بطولات الحسين إربد ليست صدفة أو طفرة
خبرني - قال رئيس نادي الحسين عامر أبو عبيد، الاثنين، إن لاعبي النادي على أهبة الاستعداد لمباراتهم أمام الفيصلي، التي ستقام الخميس المقبل على ملعب عمان الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأردن.
وأضاف أبو عبيد عبر "المملكة" أن نفسية اللاعبين جيدة بعد الفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2024-2025، ومنافسة الفريق ووصوله إلى المباراة الحاسمة في دوري المحترفين للسنة الثالثة على التوالي ليس صدفة أو طفرة.
وأشار إلى أن فريق الحسين حقق أكثر من نصف البطولات الموجودة خلال الموسمين الماضيين، مبينا أنه الفريق الوحيد الذي كان موجودا في الدوريات الثلاثة السابقة بمباراة حاسمة.
وعبر عن رضاه عن الفريق قبل تحقيق لقب الدوري وبعده.
وكان فريق الحسين قد توّج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2024-2025، بعد فوزه على فريق شباب الأردن بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت السبت، على ستاد عمان، في ختام منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من الدوري.
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