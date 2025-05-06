نوتنغهام يهدر نقطتين ثمينتين في سباق دوري الأبطال

خبرني - أهدر نوتنغهام فورست نقطتين ثمينتين في السباق المحتدم للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله مع مضيفه كريستال بالاس 1-1 الاثنين، وذلك في ختام المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم بالاس في الدقيقة 60 من ركلة جزاء سددها بنجاح إيبيريتشي إيزي بعد خطأ تسبب به الحارس البلجيكي ماتز سيلس على المدافع تيريك ميتشيل، وأدرك نوتنغهام التعادل سريعا بفضل مدافعه البرازيلي موريلو بعدما حوّل تسديدة من الهولندي نيكو وليامز في الشباك (64)، قبل أن يغادر صاحب هدف التعادل الملعب في الديققة 81 جراء تعرضه لاصابة في فخذه.

وكاد بالاس أن يخطف النقاط الثلاث لكن تسديدة إيزي ارتطمت بالعارضة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، فيما ألغى الحكم هدف البديل إدوارد نكيتياه بداعي التسلل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقلصت حظوظ نوتنغهام الذي خرج من نصف نهائي مسابقة الكأس بخسارته أمام مانشستر سيتي 0-2، في مقعد في دوري أبطال أوروبا بعدما فاز في مباراة واحدة من الخمس الاخيرة في الدوري في سلسلة تعرض خلالها لثلاث هزائم، ليتراجع للمركز السادس برصيد 61 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن نيوكاسل الرابع وتشلسي الخامس في المركزين الاخيرين المؤهلين لدوري الابطال، في صراع محتدم دخله ايضا طرفا أستون فيلا السابع مع 60 نقطة.

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة، لكنه يملك فرصة ذهبية للظفر بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي في نهائي الكأس في 17 الشهر الحالي.