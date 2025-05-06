رغم توقيعه لليفركوزن.. لماذا يغامر هيرتا برلين بالجزائري مازا؟

خبرني - صنع الجزائري إبراهيم مازا، الحدث مع هيرتا برلين، بعدما شارك في مباراة دوري الدرجة الثانية الألماني أمام غروثر فورث، رغم الإعلان الرسمي عن انتقاله غلى باير ليفركوزن.

وكان باير ليفركوزن، أعلن في الأيام الماضية، وبشكل رسمي عن ضمّه إبراهيم مازا، بعقد طويل الأمد يستمر إلى غاية صيف 2030، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو.

وتساءل الإعلام الألماني، عن سبب "مغامرة" هيرتا برلين بإبراهيم مازا، رغم أن الفريق لا يلعب على الصعود ولا على تفادي النزول للقسم الأدنى، مما يُهدّد اللاعب الجزائري لإمكانية التعرض للإصابة "دون هدف".

ستيفان ليتل وفي تصريحات لصحيفة "برلينر كوريير"، كشف عن موقفه من هذه المسألة، معتبراً الاعتماد على مازا أمراً طبيعياً.

وقال المدرب الألماني دون تسمية مازا تحديداً: "نحن في نهاية الموسم، ولكني سأواصل التعويل على أفضل اللاعبين عندي".

وواصل: "الأفضل هو من سيبدأ أساسياً، ولن أحيد عن هذه القاعدة".

ولم يتردد ستيفان ليتل في تجسيد نظريته على أرض الواقع، عندما اعتمد على مازا لأكثر من 80 دقيقة، خلال المباراة الماضية أمام غروثر فورث، مع وجود نية واضحة لتكرار نفس السيناريو في اللقاءات المُتبقية.

ويأمل القائمون على نادي باير ليفركوزن عدم تعرض لاعبهم الجديد لأي إصابة تذكر، خاصة وأن طريقة لعبه المعتمدة على المراوغات تجعله ضحية لتدخلات خشنة في كل مرة.