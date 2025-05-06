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يسرائيل هيوم: المقاتلات الإسرائيلية هاجمت اليمن في 8 موجات

يسرائيل هيوم: المقاتلات الإسرائيلية هاجمت اليمن في 8 موجات

2025-05-06 01:26:46

خبرني - نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي بان 30 مقاتلة هاجمت ميناء الحديدة إلى جانب هجمات أميركية على الحوثيين.

وتابعت الهجوم على اليمن جرى تنفيذه في 8 موجات.

ومن جهتها ، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن إسرائيل دمرت في هجومها على اليمن ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة كانت تدعم الصناعات العسكرية للحوثيين، حسب قوله.

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