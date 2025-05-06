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ترمب: سنساعد سكان غزة ونقدم لهم الأغذية

ترمب: سنساعد سكان غزة ونقدم لهم الأغذية

2025-05-06 01:26:46

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، مساء الاثنين ، ان اميركا ستساعد سكان غزة وتقدم لهم الأغذية.

وتابع ، ان حماس تستولي على كل شيء وتعامل السكان بشكل سيء.
 

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