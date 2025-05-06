ترمب: سنساعد سكان غزة ونقدم لهم الأغذية

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ترمب: سنساعد سكان غزة ونقدم لهم الأغذية
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، مساء الاثنين ، ان اميركا ستساعد سكان غزة وتقدم لهم الأغذية.
وتابع ، ان حماس تستولي على كل شيء وتعامل السكان بشكل سيء.
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