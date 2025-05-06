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الاتحاد الاندونيسي يستعين بالمخادمة لادارة مباريات حاسمة بالدوري

الاتحاد الاندونيسي يستعين بالمخادمة لادارة مباريات حاسمة بالدوري

2025-05-06 01:26:46
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تلقى اتحاد كرة القدم طلبا من نظيره الإندونيسي للاستعانة بالحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة، لإدارة عدد من المباريات الحاسمة ضمن الدوري الإندونيسي الممتاز، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 25 أيار الجاري.
وتعد المرة الثانية التي يستعين فيها الاتحاد الإندونيسي بالحكم مخادمة، بعد ظهوره المميز في المشاركات القارية والدولية، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات الهامة والمصيرية.
ويأتي اختيار الحكم الأردني في إطار التعاون المستمر بين الاتحادين، وتعزيز تبادل الخبرات التحكيمية إلى جانب السمعة المتميزة التي يتمتع بها الحكم الأردني على الصعيدين الآسيوي والدولي.

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