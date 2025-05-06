الاتحاد الاندونيسي يستعين بالمخادمة لادارة مباريات حاسمة بالدوري
خبرني - تلقى اتحاد كرة القدم طلبا من نظيره الإندونيسي للاستعانة بالحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة، لإدارة عدد من المباريات الحاسمة ضمن الدوري الإندونيسي الممتاز، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 25 أيار الجاري.
وتعد المرة الثانية التي يستعين فيها الاتحاد الإندونيسي بالحكم مخادمة، بعد ظهوره المميز في المشاركات القارية والدولية، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات الهامة والمصيرية.
ويأتي اختيار الحكم الأردني في إطار التعاون المستمر بين الاتحادين، وتعزيز تبادل الخبرات التحكيمية إلى جانب السمعة المتميزة التي يتمتع بها الحكم الأردني على الصعيدين الآسيوي والدولي.
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