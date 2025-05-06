بعد الأمطار الغزيرة.. أمين عام الإدارة المحلية يتفقد بلدة العراق بالكرك

خبرني - تفقّد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، المهندس وجدي الضلاعين اليوم الاثنين، بلدة العراق في محافظة الكرك، للوقوف على الأضرار التي تسببت بها موجة أمطار غزيرة شهدتها المنطقة أمس.

وقال، الضلاعين ان هذه الزيارة جاءت بتوجيه من وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ، مبينا ان كميات الأمطار الهاطلة في بلدة العراق، فاقت قدرة مجاري الأودية والعبارات على استيعابها، ما أدى إلى انسداد مداخل العبارات، وانحراف مسارات السيول.

وأضاف خلال الجولة التي رافقته فيها مديرة وحدة إدارة الأزمات المهندسة جمانة العبادي، ورئيس بلدية مؤتة والمزار المهندس إبراهيم النوايسة، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وسام المجالي، إن ذلك تسبب بأضرار طالت عددا من مقاطع الطرق الرئيسة، ومداهمة السيول لبعض المنازل، ما أدى إلى أضرار مادية متفاوتة، مؤكداً أن الخسائر اقتصرت على الجانب المادي فقط.

وبيّن أن نتائج الكشف سترفع في تقرير مفصل إلى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الذي وجه بهذه الزيارة يتضمن حجم الأضرار والاحتياجات العاجلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

ولفت الضلاعين إلى أن جميع آليات بلدية مؤتة والمزار، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك، ووزارة الأشغال العامة، تعمل بشكل متواصل ومتكامل لمعالجة الأضرار، وتأمين احتياجات المتضررين، داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك، والبلديات المجاورة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لضمان تكامل الجهود في معالجة الأضرار الناجمة عن السيول.