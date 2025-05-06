بعد الأمطار الغزيرة.. أمين عام الإدارة المحلية يتفقد بلدة العراق بالكرك

بعد الأمطار الغزيرة.. أمين عام الإدارة المحلية يتفقد بلدة العراق بالكرك
خبرني - تفقّد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، المهندس وجدي الضلاعين اليوم الاثنين، بلدة العراق في محافظة الكرك، للوقوف على الأضرار التي تسببت بها موجة أمطار غزيرة شهدتها المنطقة أمس.
وقال، الضلاعين ان هذه الزيارة جاءت بتوجيه من وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ، مبينا ان كميات الأمطار الهاطلة في بلدة العراق، فاقت قدرة مجاري الأودية والعبارات على استيعابها، ما أدى إلى انسداد مداخل العبارات، وانحراف مسارات السيول.
وأضاف خلال الجولة التي رافقته فيها مديرة وحدة إدارة الأزمات المهندسة جمانة العبادي، ورئيس بلدية مؤتة والمزار المهندس إبراهيم النوايسة، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وسام المجالي، إن ذلك تسبب بأضرار طالت عددا من مقاطع الطرق الرئيسة، ومداهمة السيول لبعض المنازل، ما أدى إلى أضرار مادية متفاوتة، مؤكداً أن الخسائر اقتصرت على الجانب المادي فقط.
وبيّن أن نتائج الكشف سترفع في تقرير مفصل إلى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري الذي وجه بهذه الزيارة يتضمن حجم الأضرار والاحتياجات العاجلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
ولفت الضلاعين إلى أن جميع آليات بلدية مؤتة والمزار، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك، ووزارة الأشغال العامة، تعمل بشكل متواصل ومتكامل لمعالجة الأضرار، وتأمين احتياجات المتضررين، داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك، والبلديات المجاورة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لضمان تكامل الجهود في معالجة الأضرار الناجمة عن السيول.
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