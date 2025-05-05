بالفيديو شيخة الصباح نطمح لأن تكون ثقافة البحث العلمي جزءا أصيلا من مسار التعليم في الكويت

حنان عبد المعبود

افتتح الشيخ د.أحمد الناصر أنشطة الدورة الحادية عشرة لمعرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الذي يقام على مدى يومين بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت شعار «قد التحدي وزود»، وذلك بقاعة بوليفارد في السالمية.

وافتتح المعرض بجولة تفقدية في أجنحة المعرض قام بها الشيخ د.أحمد الناصر ممثلا عن راعي المسابقة سمو الشيخ ناصر المحمد، صاحبه خلالها رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة، واستمع خلالها إلى شرح من بعض الطلبة والطالبات المشاركين عن أعمالهم ومشاريعهم العلمية.

من جانبها، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمسابقة الشيخة شيخة الصباح أن المسابقة لم تعد مجرد منافسة، بل تجربة معرفية ومهنية تمتد على مدار عام دراسي كامل، وتؤسس لبنية علمية تنافسية تليق بطموحات الكويت، لافتة إلى أنها تمثل مشروعا وطنيا متكاملا لرعاية جيل جديد من المبدعين في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وأضافت الشيخة شيخة في تصريح لها أن دعم القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المجتمع المدني للمسابقة، أسهم في استدامتها منذ انطلاقتها قبل أكثر من عقد، مؤكدة أن هذا التعاون المتكامل هو ما جعل المسابقة تحظى بثقة المجتمع العلمي، وتسهم في تمثيل الكويت بالمحافل العلمية الدولية بأفضل صورة ممكنة، لافتة إلى أن المسابقة في دورتها الحادية عشرة أثبتت أنها منصة علمية رصينة تستقطب الطلبة من جميع مدارس الكويت الحكومية والخاصة، وتهيئهم لخوض تجربة متكاملة من البحث العلمي بإشراف أكاديمي متخصص، موضحة أن مخرجاتها تنعكس على جودة التعليم والابتكار في البلاد.

وثمنت الجهود الاستثنائية التي يبذلها المتخصصون من مختلف المجالات العلمية في دعم الطلبة، مشيرة إلى أن وجودهم المستمر منذ انطلاق المسابقة يعكس إخلاصهم لدورهم الوطني، ويمنحها مصداقية علمية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل منها. وأكدت أن طموح النادي العلمي يتجاوز حدود المسابقة إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي كأساس للتنمية الوطنية، داعية إلى توسيع المشاركة الطلابية وتكثيف البرامج التوجيهية بما يعزز موقع الكويت في خارطة الابتكار والعلوم عربيا ودوليا.

مجال نادر

من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي ونائب رئيس اللجنة العليا للمسابقة أسرار الأنصاري أن المسابقة تمثل أكثر من مجرد فعالية سنوية، بل تعد برنامجا وطنيا متكاملا لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب في الكويت.

وقالت الأنصاري في تصريح صحافي إن النادي العلمي يمتلك الإمكانات والقدرات اللازمة لاستقطاب جميع الطلبة من مختلف محافظات البلاد ومن المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدة استعداد النادي الكامل لاحتضان ورعاية المشاريع العلمية الواعدة، موضحة أن المسابقة تضم 22 مجالا علميا متنوعا، من ضمنها مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، وهو مجال نادر الحضور في مثل هذه المسابقات، ما يعكس حرص اللجنة المنظمة على التنوع العلمي وفتح آفاق الإبداع أمام جميع المشاركين باختلاف اهتماماتهم.

وشددت على أن النادي العلمي الكويتي سيواصل جهوده لتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الشباب، وتمكينهم من تقديم مشاريع نوعية تسهم في بناء مستقبل علمي مشرق للكويت، معربة عن أملها في مشاركة كل طلبة وطالبات الكويت في المرحلتين الثانوية والمتوسطة في هذه المسابقة من أجل إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مجال الأبحاث والابتكارات.

من جهته، ذكر رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي د.محمد الصفار أن من بين أهداف المسابقة دعم القدرات الوطنية الكويتية في إنتاج الأبحاث العلمية والابتكارات، وتوفير الدعم اللازم للباحثين والمبتكرين الشباب، لتمكينهم من تنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير بيئة تنافسية تشبع اهتمامهم، واكتشاف المواهب والملكات العلمية لديهم، لافتا الى أن النادي العلمي يتطلع من خلال المسابقة إلى نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الطلبة دون المرحلة الجامعية، مضيفا أن المسابقة تهدف إلى تهيئة بيئة الابتكار وتطويرها ودعمها، بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة في البلاد.

وثمن جهود شركاء النجاح في دعم المسابقة، وفي مقدمتهم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذين يفتحون أبواب مختبراتهم العلمية أمام الطلبة لإجراء التجارب العلمية الخاصة بمشاريع الطلبة المشاركين وتوجيههم أكاديميا، لافتا إلى أن المسابقة تعد منتدى علميا لنشر الخبرات والتجارب البحثية وتطويرها، وإنشاء شبكة تواصل مستدامة توفر فرصا طيبة للتعاون البحثي في المستقبل مع جهات أكاديمية من العاملين في مجال البحث العلمي. واختتم الصفار مؤكدا الدور الداعم لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرا إلى انه من خلال دعمهم للنادي العلمي يعملون على تحقيق استراتيجيتهم في نشر الثقافة العلمية، وحث الأبناء على الدخول في مجالات البحث العلمي.

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