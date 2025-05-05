بالفيديو شيخة الصباح نطمح لأن تكون ثقافة البحث العلمي جزءا أصيلا من مسار التعليم في الكويت

بالفيديو شيخة الصباح نطمح لأن تكون ثقافة البحث العلمي جزءا أصيلا من مسار التعليم في الكويت
حنان عبد المعبود
افتتح الشيخ د.أحمد الناصر أنشطة الدورة الحادية عشرة لمعرض مسابقة الكويت للعلوم والهندسة الذي يقام على مدى يومين بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت شعار «قد التحدي وزود»، وذلك بقاعة بوليفارد في السالمية.
وافتتح المعرض بجولة تفقدية في أجنحة المعرض قام بها الشيخ د.أحمد الناصر ممثلا عن راعي المسابقة سمو الشيخ ناصر المحمد، صاحبه خلالها رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة، واستمع خلالها إلى شرح من بعض الطلبة والطالبات المشاركين عن أعمالهم ومشاريعهم العلمية.
من جانبها، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمسابقة الشيخة شيخة الصباح أن المسابقة لم تعد مجرد منافسة، بل تجربة معرفية ومهنية تمتد على مدار عام دراسي كامل، وتؤسس لبنية علمية تنافسية تليق بطموحات الكويت، لافتة إلى أنها تمثل مشروعا وطنيا متكاملا لرعاية جيل جديد من المبدعين في مجالات البحث العلمي والابتكار.
وأضافت الشيخة شيخة في تصريح لها أن دعم القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المجتمع المدني للمسابقة، أسهم في استدامتها منذ انطلاقتها قبل أكثر من عقد، مؤكدة أن هذا التعاون المتكامل هو ما جعل المسابقة تحظى بثقة المجتمع العلمي، وتسهم في تمثيل الكويت بالمحافل العلمية الدولية بأفضل صورة ممكنة، لافتة إلى أن المسابقة في دورتها الحادية عشرة أثبتت أنها منصة علمية رصينة تستقطب الطلبة من جميع مدارس الكويت الحكومية والخاصة، وتهيئهم لخوض تجربة متكاملة من البحث العلمي بإشراف أكاديمي متخصص، موضحة أن مخرجاتها تنعكس على جودة التعليم والابتكار في البلاد.
وثمنت الجهود الاستثنائية التي يبذلها المتخصصون من مختلف المجالات العلمية في دعم الطلبة، مشيرة إلى أن وجودهم المستمر منذ انطلاق المسابقة يعكس إخلاصهم لدورهم الوطني، ويمنحها مصداقية علمية في تقييم المشاريع واختيار الأفضل منها. وأكدت أن طموح النادي العلمي يتجاوز حدود المسابقة إلى ترسيخ ثقافة البحث العلمي كأساس للتنمية الوطنية، داعية إلى توسيع المشاركة الطلابية وتكثيف البرامج التوجيهية بما يعزز موقع الكويت في خارطة الابتكار والعلوم عربيا ودوليا.
مجال نادر
من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي ونائب رئيس اللجنة العليا للمسابقة أسرار الأنصاري أن المسابقة تمثل أكثر من مجرد فعالية سنوية، بل تعد برنامجا وطنيا متكاملا لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب في الكويت.
وقالت الأنصاري في تصريح صحافي إن النادي العلمي يمتلك الإمكانات والقدرات اللازمة لاستقطاب جميع الطلبة من مختلف محافظات البلاد ومن المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدة استعداد النادي الكامل لاحتضان ورعاية المشاريع العلمية الواعدة، موضحة أن المسابقة تضم 22 مجالا علميا متنوعا، من ضمنها مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، وهو مجال نادر الحضور في مثل هذه المسابقات، ما يعكس حرص اللجنة المنظمة على التنوع العلمي وفتح آفاق الإبداع أمام جميع المشاركين باختلاف اهتماماتهم.
وشددت على أن النادي العلمي الكويتي سيواصل جهوده لتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الشباب، وتمكينهم من تقديم مشاريع نوعية تسهم في بناء مستقبل علمي مشرق للكويت، معربة عن أملها في مشاركة كل طلبة وطالبات الكويت في المرحلتين الثانوية والمتوسطة في هذه المسابقة من أجل إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مجال الأبحاث والابتكارات.
من جهته، ذكر رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي د.محمد الصفار أن من بين أهداف المسابقة دعم القدرات الوطنية الكويتية في إنتاج الأبحاث العلمية والابتكارات، وتوفير الدعم اللازم للباحثين والمبتكرين الشباب، لتمكينهم من تنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير بيئة تنافسية تشبع اهتمامهم، واكتشاف المواهب والملكات العلمية لديهم، لافتا الى أن النادي العلمي يتطلع من خلال المسابقة إلى نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين الطلبة دون المرحلة الجامعية، مضيفا أن المسابقة تهدف إلى تهيئة بيئة الابتكار وتطويرها ودعمها، بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة في البلاد.
وثمن جهود شركاء النجاح في دعم المسابقة، وفي مقدمتهم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الذين يفتحون أبواب مختبراتهم العلمية أمام الطلبة لإجراء التجارب العلمية الخاصة بمشاريع الطلبة المشاركين وتوجيههم أكاديميا، لافتا إلى أن المسابقة تعد منتدى علميا لنشر الخبرات والتجارب البحثية وتطويرها، وإنشاء شبكة تواصل مستدامة توفر فرصا طيبة للتعاون البحثي في المستقبل مع جهات أكاديمية من العاملين في مجال البحث العلمي. واختتم الصفار مؤكدا الدور الداعم لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرا إلى انه من خلال دعمهم للنادي العلمي يعملون على تحقيق استراتيجيتهم في نشر الثقافة العلمية، وحث الأبناء على الدخول في مجالات البحث العلمي.
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