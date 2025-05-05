المعلمين التربية تخطط لتسكين الشواغر الوظيفية قبل نهاية العام الدراسي الحالي
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الهولي: الوزارة بحاجة إلى 119 مدير مدرسة وتتوافر 113 حالة تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة
عبدالعزيز الفضلي
أكد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أن القرار الوزاري رقم (116/2025) الذي أقر ضوابط واضحة تنظم عملية الترشح للوظائف القيادية، جاء ليعزز من كفاءة آلية الترشح، ويركز على استقطاب القيادات القادرة على تطوير المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع توجهات الكويت نحو تعزيز رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي جمع الوزير الطبطبائي برئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، منذ صدور القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2025.
وعبر الوزير عن ترحيبه بالحوار المباشر مع ممثلي الجمعية، مؤكدا حرصه على الاستماع لآراء الميدان وتوضيح توجهات الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035. من جانبها، جددت جمعية المعلمين تأكيدها على دعم الكوادر التعليمية وتمثيل تطلعاتهم من خلال متابعة ملاحظاتهم ورفعها إلى وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، وذلك في إطار سعيها المتواصل الى نقل صوت الميدان التربوي وتعزيز الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية.
وبادر الهولي خلال اللقاء برفع مجموعة من المطالب التي تعكس آراء وملاحظات العاملين في الحقل التربوي، لاسيما المتعلقة بقوائم الانتظار وآليات الترشح للوظائف الإشرافية، إلى جانب الاستفسارات حول المعايير الجديدة التي تضمنها القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2025، والتي يجري العمل على دراستها ومتابعتها بالتنسيق مع الوزارة. وأوضح الهولي أن أول هذه المطالب قوائم الانتظار أرقام وحقائق، لافتا إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن مرحلة رياض الأطفال (فئة مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد)، لا توجد بها أي قائمة انتظار لمسمى (مدير مدرسة/ مدير مدرسة مساعد)، في حين أن الوزارة بحاجة إلى 119 مديرا لهذه المرحلة، وتتوافر 113 حالة تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة.
وأضاف أنه فيما يخص المرحلة الابتدائية - بنين فتبلغ قائمة الانتظار 16 مرشحا، مقابل شاغر واحد فقط، أما المرحلة الثانوية - بنات فتتضمن قائمة الانتظار 3 مرشحات، بينما الحاجة الفعلية هي 20 شاغرا.
وبين أن هذه نماذج لأرقام واقعية لقوائم الانتظار التي تظهر بوضوح أن النظام الحالي والمعمول به لا يلبي الاحتياج الفعلي لوزارة التربية، وهو ما يعكس أهمية تطبيق معايير دقيقة وعادلة في اختيار القيادات التربوية ووضع حلول مستدامة تضمن نظام الفرص المتكافئة للإدارات المدرسية.
وقام رئيس جمعية المعلمين الكويتية برفع مطالب المدرجين في قوائم الانتظار إلى وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، حرصا منه على ضمان حقوقهم القانونية ومراعاة تطلعاتهم المشروعة.
وحول الرأي القانوني في هذا الملف، ذكر الهولي أنه وبعد الرجوع إلى جهة الاختصاص القانونية والاستشارية بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وما ورد في تفسير محكمة التمييز حول القرارات التنظيمية العامة فقد تبين أن قوائم الانتظار لا تعد مراكز قانونية ملزمة، وإنما تصنف كأعمال تحضيرية تملك الوزارة صلاحية تعديلها أو إلغائها، لاسيما في ظل المستجدات التي استوجبت تطوير آليات الترشح للوظائف الإشرافية.
وزاد: «يأتي هذا التوجه في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2025، الذي أقر ضوابط واضحة تنظم عملية الترشح، بما يضمن اختيار القيادات التعليمية القادرة على قيادة المدرسة بكفاءة ووعي، ويحقق رؤية الوزارة في تمكين إدارة مدرسية فاعلة تسهم في تنمية رأس المال البشري الإبداعي، باعتباره حجر الأساس في بناء منظومة تعليمية متطورة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035».
وأعلن الهولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، يتيح للمسجلين مسبقا في الخدمة الإلكترونية إمكانية تعديل وإضافة الدورات التدريبية المعتمدة داخل النظام، حتى تاريخ 14 مايو 2025 وذلك بعد انتهاء موعد التسجيل الأساسي المحدد في 8 مايو 2025، وذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة في دعم الكوادر التربوية وتعزيز فرصهم في الترشح للوظائف الإشرافية.
وقال إن هذه الخطوة تأتي بهدف تمكين المسجلين في الوظائف الإشرافية من استيفاء متطلبات الدورات التدريبية التي تشكل أحد المعايير الأساسية في آلية الترشح، حيث أكدت الجمعية حرصها على توفير مجموعة من الدورات التدريبية المعتمدة خلال الفترة الحالية مع وزارة التربية والأكاديميات التي تقدمها الجمعية، ضمن بروتوكول التعاون القائم مع وزارة التربية. من جانبها، دعت جمعية المعلمين الكويتية جميع الراغبين في الترشح للوظائف الإشرافية إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية، وذلك قبل موعد الإغلاق المقرر في 8 مايو 2025، لضمان انتقالهم إلى المرحلة التالية من عملية الترشح، واستيفاء المتطلبات المحددة في القرارات الوزارية المعتمدة.
وأوضحت الجمعية أن الوزارة تسعى في خطتها إلى تسكين الشواغر لوظائف مديري المدارس والمديرين المساعدين قبل نهاية العام الدراسي الحالي، حيث تنطلق ثانية مراحل الترشح بالاختبار التحريري في 18 مايو 2025، تليها المقابلات الشخصية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، ومن ثم تختتم بالدورات التدريبية المنتهية باختبار للمجتازين، والتي تستمر لمدة 3 أسابيع، وتعقد في مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية وقاعات التدريب لجمعية المعلمين.
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