المعلمين التربية تخطط لتسكين الشواغر الوظيفية قبل نهاية العام الدراسي الحالي

الهولي: الوزارة بحاجة إلى 119 مدير مدرسة وتتوافر 113 حالة تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أن القرار الوزاري رقم (116/2025) الذي أقر ضوابط واضحة تنظم عملية الترشح للوظائف القيادية، جاء ليعزز من كفاءة آلية الترشح، ويركز على استقطاب القيادات القادرة على تطوير المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع توجهات الكويت نحو تعزيز رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي جمع الوزير الطبطبائي برئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، منذ صدور القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2025.

وعبر الوزير عن ترحيبه بالحوار المباشر مع ممثلي الجمعية، مؤكدا حرصه على الاستماع لآراء الميدان وتوضيح توجهات الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035. من جانبها، جددت جمعية المعلمين تأكيدها على دعم الكوادر التعليمية وتمثيل تطلعاتهم من خلال متابعة ملاحظاتهم ورفعها إلى وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، وذلك في إطار سعيها المتواصل الى نقل صوت الميدان التربوي وتعزيز الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية.

وبادر الهولي خلال اللقاء برفع مجموعة من المطالب التي تعكس آراء وملاحظات العاملين في الحقل التربوي، لاسيما المتعلقة بقوائم الانتظار وآليات الترشح للوظائف الإشرافية، إلى جانب الاستفسارات حول المعايير الجديدة التي تضمنها القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2025، والتي يجري العمل على دراستها ومتابعتها بالتنسيق مع الوزارة. وأوضح الهولي أن أول هذه المطالب قوائم الانتظار أرقام وحقائق، لافتا إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن مرحلة رياض الأطفال (فئة مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد)، لا توجد بها أي قائمة انتظار لمسمى (مدير مدرسة/ مدير مدرسة مساعد)، في حين أن الوزارة بحاجة إلى 119 مديرا لهذه المرحلة، وتتوافر 113 حالة تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة.

وأضاف أنه فيما يخص المرحلة الابتدائية - بنين فتبلغ قائمة الانتظار 16 مرشحا، مقابل شاغر واحد فقط، أما المرحلة الثانوية - بنات فتتضمن قائمة الانتظار 3 مرشحات، بينما الحاجة الفعلية هي 20 شاغرا.

وبين أن هذه نماذج لأرقام واقعية لقوائم الانتظار التي تظهر بوضوح أن النظام الحالي والمعمول به لا يلبي الاحتياج الفعلي لوزارة التربية، وهو ما يعكس أهمية تطبيق معايير دقيقة وعادلة في اختيار القيادات التربوية ووضع حلول مستدامة تضمن نظام الفرص المتكافئة للإدارات المدرسية.

وقام رئيس جمعية المعلمين الكويتية برفع مطالب المدرجين في قوائم الانتظار إلى وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، حرصا منه على ضمان حقوقهم القانونية ومراعاة تطلعاتهم المشروعة.

وحول الرأي القانوني في هذا الملف، ذكر الهولي أنه وبعد الرجوع إلى جهة الاختصاص القانونية والاستشارية بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وما ورد في تفسير محكمة التمييز حول القرارات التنظيمية العامة فقد تبين أن قوائم الانتظار لا تعد مراكز قانونية ملزمة، وإنما تصنف كأعمال تحضيرية تملك الوزارة صلاحية تعديلها أو إلغائها، لاسيما في ظل المستجدات التي استوجبت تطوير آليات الترشح للوظائف الإشرافية.

وزاد: «يأتي هذا التوجه في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2025، الذي أقر ضوابط واضحة تنظم عملية الترشح، بما يضمن اختيار القيادات التعليمية القادرة على قيادة المدرسة بكفاءة ووعي، ويحقق رؤية الوزارة في تمكين إدارة مدرسية فاعلة تسهم في تنمية رأس المال البشري الإبداعي، باعتباره حجر الأساس في بناء منظومة تعليمية متطورة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035».

وأعلن الهولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، يتيح للمسجلين مسبقا في الخدمة الإلكترونية إمكانية تعديل وإضافة الدورات التدريبية المعتمدة داخل النظام، حتى تاريخ 14 مايو 2025 وذلك بعد انتهاء موعد التسجيل الأساسي المحدد في 8 مايو 2025، وذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة في دعم الكوادر التربوية وتعزيز فرصهم في الترشح للوظائف الإشرافية.

وقال إن هذه الخطوة تأتي بهدف تمكين المسجلين في الوظائف الإشرافية من استيفاء متطلبات الدورات التدريبية التي تشكل أحد المعايير الأساسية في آلية الترشح، حيث أكدت الجمعية حرصها على توفير مجموعة من الدورات التدريبية المعتمدة خلال الفترة الحالية مع وزارة التربية والأكاديميات التي تقدمها الجمعية، ضمن بروتوكول التعاون القائم مع وزارة التربية. من جانبها، دعت جمعية المعلمين الكويتية جميع الراغبين في الترشح للوظائف الإشرافية إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية، وذلك قبل موعد الإغلاق المقرر في 8 مايو 2025، لضمان انتقالهم إلى المرحلة التالية من عملية الترشح، واستيفاء المتطلبات المحددة في القرارات الوزارية المعتمدة.

وأوضحت الجمعية أن الوزارة تسعى في خطتها إلى تسكين الشواغر لوظائف مديري المدارس والمديرين المساعدين قبل نهاية العام الدراسي الحالي، حيث تنطلق ثانية مراحل الترشح بالاختبار التحريري في 18 مايو 2025، تليها المقابلات الشخصية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، ومن ثم تختتم بالدورات التدريبية المنتهية باختبار للمجتازين، والتي تستمر لمدة 3 أسابيع، وتعقد في مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية وقاعات التدريب لجمعية المعلمين.