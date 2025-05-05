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دوري زين الممتاز.. النصر يفوز على اليرموك (5 - 2) ضمن مجموعة الهبوط
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 5 (كونا) -- فاز فريق نادي النصر اليوم الإثنين على نظيره اليرموك بنتيجة (5 - 2) ضمن الجولة الـ20 من مجموعة الهبوط في الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
شهد الشوط الأول سجالا بين الفريقين أسفر عن أربعة أهداف إذ سجل اليرموك أولا عن طريق فونتانيلا في الدقيقة الـ16 ثم تعادل النصر عبر هيكل الشيخاوي بعد تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ26.
وعاد لاعب اليرموك فونتانيلا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ33 من ركلة جزاء وقبيل نهاية الشوط سجل لاعب النصر عبدالرحمن الرشيدي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع (الدقيقة الـ50) لينتهي الشوط بتعادل الفريقين.
في الشوط الثاني فرض النصر سيطرته على مجريات المباراة وسجل الهدف الثالث عن طريق عبدالرحمن الرشيدي في الدقيقة الـ49 ليسجل بعدها زميله معتصم اللافي الهدف الرابع في الدقيقة الـ66 فيما اختتم اللاعب طلال جازع أهداف فريقه في الدقيقة الـ92.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 18 نقطة يشغل بها المركز الثامن في حين أبقى اليرموك على نقاطه التسع في المركز العاشر والأخير.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز النصر على اليرموك وتعادل كاظمة مع اليرموك.
يذكر أن دوري (زين) الممتاز انقسم بعد الجولة الـ18 إلى مجموعتي (البطولة) و(الهبوط) إذ تشمل الثانية فرق كاظمة والنصر وخيطان واليرموك يتنافسون فيما بينهم ذهابا وإيابا لتحديد الفريقين اللذين سيهبطان إلى دوري الدرجة الأولى. (النهاية)
س ع د
شهد الشوط الأول سجالا بين الفريقين أسفر عن أربعة أهداف إذ سجل اليرموك أولا عن طريق فونتانيلا في الدقيقة الـ16 ثم تعادل النصر عبر هيكل الشيخاوي بعد تسديدة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ26.
وعاد لاعب اليرموك فونتانيلا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ33 من ركلة جزاء وقبيل نهاية الشوط سجل لاعب النصر عبدالرحمن الرشيدي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع (الدقيقة الـ50) لينتهي الشوط بتعادل الفريقين.
في الشوط الثاني فرض النصر سيطرته على مجريات المباراة وسجل الهدف الثالث عن طريق عبدالرحمن الرشيدي في الدقيقة الـ49 ليسجل بعدها زميله معتصم اللافي الهدف الرابع في الدقيقة الـ66 فيما اختتم اللاعب طلال جازع أهداف فريقه في الدقيقة الـ92.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 18 نقطة يشغل بها المركز الثامن في حين أبقى اليرموك على نقاطه التسع في المركز العاشر والأخير.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز النصر على اليرموك وتعادل كاظمة مع اليرموك.
يذكر أن دوري (زين) الممتاز انقسم بعد الجولة الـ18 إلى مجموعتي (البطولة) و(الهبوط) إذ تشمل الثانية فرق كاظمة والنصر وخيطان واليرموك يتنافسون فيما بينهم ذهابا وإيابا لتحديد الفريقين اللذين سيهبطان إلى دوري الدرجة الأولى. (النهاية)
س ع د
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