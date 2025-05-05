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الكويت وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري

الكويت وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري

2025-05-05 11:03:18
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 5 (كونا) -- بحثت الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين خلال زيارة رسمية إلى المقر الرئيسي لخفر السواحل الأمريكي تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي أن الوفد الكويتي برئاسة مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري مبارك علي الصباح عقد مع نظيره الأمريكي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات تناولت سبل تطوير التنسيق العملياتي ومشاركة أفضل الممارسات في مجالات مراقبة السواحل ومكافحة التهديدات البحرية والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضافت أن الوفد الكويتي أطلع خلال الزيارة على منظومات القيادة والسيطرة الحديثة بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة المعتمدة لدى خفر السواحل الأمريكي.
وأكدت أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين خفر السواحل في البلدين وحرص الجانبين على تعزيز الأمن البحري في المنطقة وضمان سلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وبينت الوزارة أنه وفي إطار نتائج الزيارة من المقرر أن تقوم إحدى سفن خفر السواحل الأمريكي بزيارة إلى قاعدة صباح الأحمد البحرية لخفر السواحل وذلك تأكيدا على استمرار التنسيق وتبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين وتعزيز أواصر التعاون العملياتي المشترك. (النهاية)

ع س ت / م م ج


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