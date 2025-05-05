الكويت وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الكويت وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 5 (كونا) -- بحثت الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين خلال زيارة رسمية إلى المقر الرئيسي لخفر السواحل الأمريكي تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي أن الوفد الكويتي برئاسة مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري مبارك علي الصباح عقد مع نظيره الأمريكي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات تناولت سبل تطوير التنسيق العملياتي ومشاركة أفضل الممارسات في مجالات مراقبة السواحل ومكافحة التهديدات البحرية والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضافت أن الوفد الكويتي أطلع خلال الزيارة على منظومات القيادة والسيطرة الحديثة بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة المعتمدة لدى خفر السواحل الأمريكي.
وأكدت أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين خفر السواحل في البلدين وحرص الجانبين على تعزيز الأمن البحري في المنطقة وضمان سلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وبينت الوزارة أنه وفي إطار نتائج الزيارة من المقرر أن تقوم إحدى سفن خفر السواحل الأمريكي بزيارة إلى قاعدة صباح الأحمد البحرية لخفر السواحل وذلك تأكيدا على استمرار التنسيق وتبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين وتعزيز أواصر التعاون العملياتي المشترك. (النهاية)
ع س ت / م م ج
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي أن الوفد الكويتي برئاسة مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري مبارك علي الصباح عقد مع نظيره الأمريكي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات تناولت سبل تطوير التنسيق العملياتي ومشاركة أفضل الممارسات في مجالات مراقبة السواحل ومكافحة التهديدات البحرية والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضافت أن الوفد الكويتي أطلع خلال الزيارة على منظومات القيادة والسيطرة الحديثة بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة المعتمدة لدى خفر السواحل الأمريكي.
وأكدت أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين خفر السواحل في البلدين وحرص الجانبين على تعزيز الأمن البحري في المنطقة وضمان سلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وبينت الوزارة أنه وفي إطار نتائج الزيارة من المقرر أن تقوم إحدى سفن خفر السواحل الأمريكي بزيارة إلى قاعدة صباح الأحمد البحرية لخفر السواحل وذلك تأكيدا على استمرار التنسيق وتبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين وتعزيز أواصر التعاون العملياتي المشترك. (النهاية)
ع س ت / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية