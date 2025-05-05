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الرئيس الأمريكي: سنساعد سكان غزة في الحصول على بعض الطعام

الرئيس الأمريكي: سنساعد سكان غزة في الحصول على بعض الطعام

2025-05-05 11:03:17
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن بلاده ستساعد على تأمين إيصال "بعض الطعام" لسكان قطاع غزة وذلك بعد تسعة أسابيع من فرض الاحتلال الإسرائيلي حظرا على إيصال جميع المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى القطاع.
وقال الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنساعد سكان غزة في الحصول على بعض الطعام لأن الناس يتضورون جوعا ولذلك سنساعدهم في الحصول على بعض الطعام".
غير أن الرئيس الأمريكي امتنع عن التعليق على خطة اعتمدها مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم تتضمن الاستيلاء على المزيد من الأراضي في غزة ونقل الفلسطينيين إلى منطقة محددة حيث ستوفر بعض شركات الأمن الأمريكية الطعام والإمدادات باستخدام تقنية التعرف على الوجه وهو ما سيؤدي الى إغلاق مئات المطابخ المجتمعية ومراكز الإغاثة في جميع أنحاء القطاع.
ووفقا للاذاعة الوطنية الامريكية سيتم تعليق تنفيذ الخطة إلى أن ينتهي ترامب من جولته الخليجية الأسبوع المقبل لإتاحة فرصة للتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى مع حركة (حماس) الفلسطينية.
وكان موقع (أكسيوس) قد أفاد يوم الجمعة الماضي بأن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة لم يكشف عن هويتها "على وشك التوصل إلى اتفاق حول كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة دون سيطرة (حماس) عليها".
ووفقا للخطة "سيتم توجيه عمليات الإغاثة في غزة من خلال مؤسسة دولية خاضعة لحكم دولي مدعومة من الدول والهيئات الخيرية وسيتم بناء عدة مجمعات في جزء من غزة وسيتمكن المدنيون الفلسطينيون من الذهاب إليها مرة واحدة أسبوعيا لتلقي حزمة مساعدات واحدة لكل عائلة تكفي لسبعة أيام". (النهاية)

ر س ر / س ع م


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