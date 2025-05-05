الرئيس الأمريكي: سنساعد سكان غزة في الحصول على بعض الطعام

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الرئيس الأمريكي: سنساعد سكان غزة في الحصول على بعض الطعام
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 5 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن بلاده ستساعد على تأمين إيصال "بعض الطعام" لسكان قطاع غزة وذلك بعد تسعة أسابيع من فرض الاحتلال الإسرائيلي حظرا على إيصال جميع المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى القطاع.
وقال الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنساعد سكان غزة في الحصول على بعض الطعام لأن الناس يتضورون جوعا ولذلك سنساعدهم في الحصول على بعض الطعام".
غير أن الرئيس الأمريكي امتنع عن التعليق على خطة اعتمدها مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم تتضمن الاستيلاء على المزيد من الأراضي في غزة ونقل الفلسطينيين إلى منطقة محددة حيث ستوفر بعض شركات الأمن الأمريكية الطعام والإمدادات باستخدام تقنية التعرف على الوجه وهو ما سيؤدي الى إغلاق مئات المطابخ المجتمعية ومراكز الإغاثة في جميع أنحاء القطاع.
ووفقا للاذاعة الوطنية الامريكية سيتم تعليق تنفيذ الخطة إلى أن ينتهي ترامب من جولته الخليجية الأسبوع المقبل لإتاحة فرصة للتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى مع حركة (حماس) الفلسطينية.
وكان موقع (أكسيوس) قد أفاد يوم الجمعة الماضي بأن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة لم يكشف عن هويتها "على وشك التوصل إلى اتفاق حول كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة دون سيطرة (حماس) عليها".
ووفقا للخطة "سيتم توجيه عمليات الإغاثة في غزة من خلال مؤسسة دولية خاضعة لحكم دولي مدعومة من الدول والهيئات الخيرية وسيتم بناء عدة مجمعات في جزء من غزة وسيتمكن المدنيون الفلسطينيون من الذهاب إليها مرة واحدة أسبوعيا لتلقي حزمة مساعدات واحدة لكل عائلة تكفي لسبعة أيام". (النهاية)
ر س ر / س ع م
وقال الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنساعد سكان غزة في الحصول على بعض الطعام لأن الناس يتضورون جوعا ولذلك سنساعدهم في الحصول على بعض الطعام".
غير أن الرئيس الأمريكي امتنع عن التعليق على خطة اعتمدها مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم تتضمن الاستيلاء على المزيد من الأراضي في غزة ونقل الفلسطينيين إلى منطقة محددة حيث ستوفر بعض شركات الأمن الأمريكية الطعام والإمدادات باستخدام تقنية التعرف على الوجه وهو ما سيؤدي الى إغلاق مئات المطابخ المجتمعية ومراكز الإغاثة في جميع أنحاء القطاع.
ووفقا للاذاعة الوطنية الامريكية سيتم تعليق تنفيذ الخطة إلى أن ينتهي ترامب من جولته الخليجية الأسبوع المقبل لإتاحة فرصة للتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى مع حركة (حماس) الفلسطينية.
وكان موقع (أكسيوس) قد أفاد يوم الجمعة الماضي بأن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة لم يكشف عن هويتها "على وشك التوصل إلى اتفاق حول كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة دون سيطرة (حماس) عليها".
ووفقا للخطة "سيتم توجيه عمليات الإغاثة في غزة من خلال مؤسسة دولية خاضعة لحكم دولي مدعومة من الدول والهيئات الخيرية وسيتم بناء عدة مجمعات في جزء من غزة وسيتمكن المدنيون الفلسطينيون من الذهاب إليها مرة واحدة أسبوعيا لتلقي حزمة مساعدات واحدة لكل عائلة تكفي لسبعة أيام". (النهاية)
ر س ر / س ع م
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