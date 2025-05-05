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مقتل جندي وثمانية مسلحين في اشتباكات شمالي باكستان

مقتل جندي وثمانية مسلحين في اشتباكات شمالي باكستان

2025-05-05 11:03:17
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 5 - 5 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاثنين عن مقتل أحد جنود إضافة الى ثمانية مسلحين خلال عدة اشتباكات شهدها إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن قوات الأمن كانت تنفذ عملية استخباراتية في منطقة (مير علي) بشمال مقاطعة (وزيرستان) فحدثت اشتباكات مع المسلحين لقي نتيجتها ثلاثة منهم حتفهم.
وأشار البيان إلى أنه في عملية ثانية تم تنفيذها في جنوب (وزيرستان) تم القضاء على مسلحين اثنين في حين قتل جندي من الجيش خلال الاشتباك.
كما وقع اشتباكان آخران بين الطرفين في إقليمي (خيبر) و(بانو) ما أدى الى مقتل ثلاثة مسلحين آخرين. (النهاية)

س ب ك / ر ج


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