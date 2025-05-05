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مقتل جندي وثمانية مسلحين في اشتباكات شمالي باكستان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 5 - 5 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاثنين عن مقتل أحد جنود إضافة الى ثمانية مسلحين خلال عدة اشتباكات شهدها إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان المتاخم لأفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن قوات الأمن كانت تنفذ عملية استخباراتية في منطقة (مير علي) بشمال مقاطعة (وزيرستان) فحدثت اشتباكات مع المسلحين لقي نتيجتها ثلاثة منهم حتفهم.
وأشار البيان إلى أنه في عملية ثانية تم تنفيذها في جنوب (وزيرستان) تم القضاء على مسلحين اثنين في حين قتل جندي من الجيش خلال الاشتباك.
كما وقع اشتباكان آخران بين الطرفين في إقليمي (خيبر) و(بانو) ما أدى الى مقتل ثلاثة مسلحين آخرين. (النهاية)
س ب ك / ر ج
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن قوات الأمن كانت تنفذ عملية استخباراتية في منطقة (مير علي) بشمال مقاطعة (وزيرستان) فحدثت اشتباكات مع المسلحين لقي نتيجتها ثلاثة منهم حتفهم.
وأشار البيان إلى أنه في عملية ثانية تم تنفيذها في جنوب (وزيرستان) تم القضاء على مسلحين اثنين في حين قتل جندي من الجيش خلال الاشتباك.
كما وقع اشتباكان آخران بين الطرفين في إقليمي (خيبر) و(بانو) ما أدى الى مقتل ثلاثة مسلحين آخرين. (النهاية)
س ب ك / ر ج
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