(سوناطراك) الجزائرية و(أبراج) العمانية توقعان اتفاقا لإنشاء شركة مشتركة للخدمات النفطية

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(سوناطراك) الجزائرية و(أبراج) العمانية توقعان اتفاقا لإنشاء شركة مشتركة للخدمات النفطية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 5 (كونا) -- أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة والمحروقات (سوناطراك) اليوم الإثنين التوقيع على وثيقة الأحكام الأساسية مع الشركة العمانية (أبراج) لخدمات الطاقة وذلك تحضيرا لإنشاء شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط.
وجاء في بيان للشركة الجزائرية أن "الاتفاق وقعه الرئيس المدير العام لمجمع (سوناطراك) رشيد حشيشي والرئيس التنفيذي لشركة (أبراج) لخدمات الطاقة سيف الحمحمي تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها إلى الجزائر".
ووفقا لبيان (سوناطراك) فإن هذه الوثيقة تأتي "تجسيدا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 24 أبريل من السنة الماضية (2024) حيث أن نتائج العمل الذي قامت به المجموعة المشتركة بين (سوناطراك) و(أبراج) مكنت من تحديد فرص الشراكة ذات الاهتمام المشترك وإمكانية تأسيس شركة مشتركة".
وأوضح البيان أن "هذه الوثيقة تهدف إلى تحديد الشروط الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية الرئيسية لتقييم فرصة وجدوى تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط المتكاملة في الجزائر بما في ذلك الحفر البري وخدمات الابار وإدارة المشاريع المتكاملة مع إعطاء الأولوية للسوق الجزائرية والتوسع إلى الأسواق الدولية".
وبحسب البيان "ترسخ هذه الخطوة رغبة الشركتين في تعميق العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات تعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي بينهما في القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وتعد شركة (أبراج) لخدمات الطاقة إحدى أهم الشركات بسلطنة عمان التي تنشط في مجال الخدمات المتعلقة بالنفط والغاز. (النهاية)
م ر / م م ج
وجاء في بيان للشركة الجزائرية أن "الاتفاق وقعه الرئيس المدير العام لمجمع (سوناطراك) رشيد حشيشي والرئيس التنفيذي لشركة (أبراج) لخدمات الطاقة سيف الحمحمي تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها إلى الجزائر".
ووفقا لبيان (سوناطراك) فإن هذه الوثيقة تأتي "تجسيدا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 24 أبريل من السنة الماضية (2024) حيث أن نتائج العمل الذي قامت به المجموعة المشتركة بين (سوناطراك) و(أبراج) مكنت من تحديد فرص الشراكة ذات الاهتمام المشترك وإمكانية تأسيس شركة مشتركة".
وأوضح البيان أن "هذه الوثيقة تهدف إلى تحديد الشروط الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية الرئيسية لتقييم فرصة وجدوى تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط المتكاملة في الجزائر بما في ذلك الحفر البري وخدمات الابار وإدارة المشاريع المتكاملة مع إعطاء الأولوية للسوق الجزائرية والتوسع إلى الأسواق الدولية".
وبحسب البيان "ترسخ هذه الخطوة رغبة الشركتين في تعميق العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات تعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي بينهما في القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وتعد شركة (أبراج) لخدمات الطاقة إحدى أهم الشركات بسلطنة عمان التي تنشط في مجال الخدمات المتعلقة بالنفط والغاز. (النهاية)
م ر / م م ج
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