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(سوناطراك) الجزائرية و(أبراج) العمانية توقعان اتفاقا لإنشاء شركة مشتركة للخدمات النفطية

(سوناطراك) الجزائرية و(أبراج) العمانية توقعان اتفاقا لإنشاء شركة مشتركة للخدمات النفطية

2025-05-05 11:03:17
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 5 - 5 (كونا) -- أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة والمحروقات (سوناطراك) اليوم الإثنين التوقيع على وثيقة الأحكام الأساسية مع الشركة العمانية (أبراج) لخدمات الطاقة وذلك تحضيرا لإنشاء شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط.
وجاء في بيان للشركة الجزائرية أن "الاتفاق وقعه الرئيس المدير العام لمجمع (سوناطراك) رشيد حشيشي والرئيس التنفيذي لشركة (أبراج) لخدمات الطاقة سيف الحمحمي تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وسلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة الزيارة الرسمية التي أداها إلى الجزائر".
ووفقا لبيان (سوناطراك) فإن هذه الوثيقة تأتي "تجسيدا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 24 أبريل من السنة الماضية (2024) حيث أن نتائج العمل الذي قامت به المجموعة المشتركة بين (سوناطراك) و(أبراج) مكنت من تحديد فرص الشراكة ذات الاهتمام المشترك وإمكانية تأسيس شركة مشتركة".
وأوضح البيان أن "هذه الوثيقة تهدف إلى تحديد الشروط الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية الرئيسية لتقييم فرصة وجدوى تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط المتكاملة في الجزائر بما في ذلك الحفر البري وخدمات الابار وإدارة المشاريع المتكاملة مع إعطاء الأولوية للسوق الجزائرية والتوسع إلى الأسواق الدولية".
وبحسب البيان "ترسخ هذه الخطوة رغبة الشركتين في تعميق العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات تعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي بينهما في القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وتعد شركة (أبراج) لخدمات الطاقة إحدى أهم الشركات بسلطنة عمان التي تنشط في مجال الخدمات المتعلقة بالنفط والغاز. (النهاية)

م ر / م م ج


MENAFN05052025000071011013ID1109511194

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