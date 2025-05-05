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(وول ستريت).. هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تزايد حالة عدم اليقين للمستثمرين

(وول ستريت).. هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تزايد حالة عدم اليقين للمستثمرين

2025-05-05 11:03:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 5 (كونا) -- هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين بشكل جماعي عند الإغلاق في (وول ستريت) في ظل مراقبة المستثمرين لآخر التطورات في التجارة العالمية بما في ذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مفاجئة هزت التجارة العالمية.
وانخفض كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 29ر36 نقطة أو ما يعادل 64ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 60ر98 نقطة أو ما يعادل 24ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 49ر133 نقطة أو ما يعادل 74ر0 بالمئة.
وفيما كان ينتظر المستثمرون أخبارا عن صفقات تجارية تخفف من وطأة التوترات التجارية واجهوا مجموعة أخرى من الرسوم الجمركية بعد إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم مفاجئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة بنسبة 100 بالمئة.
ولا يزال المستثمرون غير متأكدين بشأن الجدول الزمني لاتفاقيات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ودول أخرى بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)

ع س ت / م م ج


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