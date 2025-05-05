(وول ستريت).. هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تزايد حالة عدم اليقين للمستثمرين

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(وول ستريت).. هبوط جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تزايد حالة عدم اليقين للمستثمرين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 5 (كونا) -- هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين بشكل جماعي عند الإغلاق في (وول ستريت) في ظل مراقبة المستثمرين لآخر التطورات في التجارة العالمية بما في ذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مفاجئة هزت التجارة العالمية.
وانخفض كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 29ر36 نقطة أو ما يعادل 64ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 60ر98 نقطة أو ما يعادل 24ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 49ر133 نقطة أو ما يعادل 74ر0 بالمئة.
وفيما كان ينتظر المستثمرون أخبارا عن صفقات تجارية تخفف من وطأة التوترات التجارية واجهوا مجموعة أخرى من الرسوم الجمركية بعد إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم مفاجئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة بنسبة 100 بالمئة.
ولا يزال المستثمرون غير متأكدين بشأن الجدول الزمني لاتفاقيات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ودول أخرى بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / م م ج
وانخفض كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 29ر36 نقطة أو ما يعادل 64ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 60ر98 نقطة أو ما يعادل 24ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 49ر133 نقطة أو ما يعادل 74ر0 بالمئة.
وفيما كان ينتظر المستثمرون أخبارا عن صفقات تجارية تخفف من وطأة التوترات التجارية واجهوا مجموعة أخرى من الرسوم الجمركية بعد إعلان الرئيس ترامب عن فرض رسوم مفاجئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة بنسبة 100 بالمئة.
ولا يزال المستثمرون غير متأكدين بشأن الجدول الزمني لاتفاقيات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ودول أخرى بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / م م ج
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