بريطانيا وفرنسا تبحثان اهمية التزام روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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بريطانيا وفرنسا تبحثان اهمية التزام روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 5 – 5 (كونا) –- بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين اهمية التزام روسيا بوقف إطلاق النار في اوكرانيا ولمدة 30 يوما لضمان عقد مباحثات سلام جدية.
ونقل مكتب رئاسة الوزراء البريطاني في بيان عن ستارمر قوله إن "اوكرانيا برهنت على رغبتها وجاهزيتها للتفاوض من أجل احلال السلام".
واتفق الجانبان على رفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات كافة منها الدفاع والأمن والهجرة غير المنظمة والتي أكدا انها تتطلب بذل جهد أكبر.
كما شددا على اهمية العمل لإنجاح القمة المرتقبة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بعد نحو اسبوعين.
وعن الوضع في قطاع غزة أعرب الجانبان عن عميق القلق حيال المستجدات واتفقا على الحاجة الى تجديد عملية السلام. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
ونقل مكتب رئاسة الوزراء البريطاني في بيان عن ستارمر قوله إن "اوكرانيا برهنت على رغبتها وجاهزيتها للتفاوض من أجل احلال السلام".
واتفق الجانبان على رفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات كافة منها الدفاع والأمن والهجرة غير المنظمة والتي أكدا انها تتطلب بذل جهد أكبر.
كما شددا على اهمية العمل لإنجاح القمة المرتقبة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بعد نحو اسبوعين.
وعن الوضع في قطاع غزة أعرب الجانبان عن عميق القلق حيال المستجدات واتفقا على الحاجة الى تجديد عملية السلام. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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