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بريطانيا وفرنسا تبحثان اهمية التزام روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

بريطانيا وفرنسا تبحثان اهمية التزام روسيا بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

2025-05-05 11:03:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 5 – 5 (كونا) –- بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين اهمية التزام روسيا بوقف إطلاق النار في اوكرانيا ولمدة 30 يوما لضمان عقد مباحثات سلام جدية.
ونقل مكتب رئاسة الوزراء البريطاني في بيان عن ستارمر قوله إن "اوكرانيا برهنت على رغبتها وجاهزيتها للتفاوض من أجل احلال السلام".
واتفق الجانبان على رفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات كافة منها الدفاع والأمن والهجرة غير المنظمة والتي أكدا انها تتطلب بذل جهد أكبر.
كما شددا على اهمية العمل لإنجاح القمة المرتقبة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بعد نحو اسبوعين.
وعن الوضع في قطاع غزة أعرب الجانبان عن عميق القلق حيال المستجدات واتفقا على الحاجة الى تجديد عملية السلام. (النهاية)

ن ب ش / ر ج


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