مصر تؤكد اهمية دور صناعة السياحة في تحقيق التآخي والتنمية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مصر تؤكد اهمية دور صناعة السياحة في تحقيق التآخي والتنمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 5 (كونا) -- اكدت مصر اليوم الاثنين أهمية دور صناعة السياحة بما لا يقتصر على كونها محرك اقتصادي فقط وإنما تمثل جسرا يربط بين الشعوب بمختلف ثقافتها ووسيلة لتحقيق التآخي والتنمية.
وذكرت وزارة السياحة والاثار المصرية في بيان ان ذلك جاء في كلمة لنائب وزير السياحة والاثار المصرية يمنى البحار خلال ترؤسها الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لانعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي والمقرر غدا.
واكدت البحار في كلمتها الدور المهم الذي تقوم به المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يساهم في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية سعيا وراء تحقيق رفاهية شعوبها مشيرة إلى المجالات ذات الأولوية التي تهتم بها المنظمة والتي من بينها السياحة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها اعتماد جدول الأعمال وعرض التقرير الشامل الذي أعدته الأمانة العامة للمنظمة عن التقدم الذي شهده التعاون بين الدول الأعضاء في مجال السياحة بالإضافة إلى استعراض تقرير أنشطة المنظمة فيما يتعلق بمجال السياحة منذ آخر اجتماعاتها والوقوف على المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة مسابقة جائزة "عاصمة السياحة" التي ستطلقها المنظمة سنويا وآليات الترشح ومناقشة مكان وموعد انعقاد كل من الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الحكوميين للدول الأعضاء وكذلك الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة للعرض على الاجتماع الوزاري غدا.
يذكر أن مصر تترأس منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي للفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.
وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة. (النهاية)
ع ف ف / ر ج
وذكرت وزارة السياحة والاثار المصرية في بيان ان ذلك جاء في كلمة لنائب وزير السياحة والاثار المصرية يمنى البحار خلال ترؤسها الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لانعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي والمقرر غدا.
واكدت البحار في كلمتها الدور المهم الذي تقوم به المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يساهم في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية سعيا وراء تحقيق رفاهية شعوبها مشيرة إلى المجالات ذات الأولوية التي تهتم بها المنظمة والتي من بينها السياحة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها اعتماد جدول الأعمال وعرض التقرير الشامل الذي أعدته الأمانة العامة للمنظمة عن التقدم الذي شهده التعاون بين الدول الأعضاء في مجال السياحة بالإضافة إلى استعراض تقرير أنشطة المنظمة فيما يتعلق بمجال السياحة منذ آخر اجتماعاتها والوقوف على المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة مسابقة جائزة "عاصمة السياحة" التي ستطلقها المنظمة سنويا وآليات الترشح ومناقشة مكان وموعد انعقاد كل من الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الحكوميين للدول الأعضاء وكذلك الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة للعرض على الاجتماع الوزاري غدا.
يذكر أن مصر تترأس منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي للفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.
وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة. (النهاية)
ع ف ف / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية