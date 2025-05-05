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مصر تؤكد اهمية دور صناعة السياحة في تحقيق التآخي والتنمية

مصر تؤكد اهمية دور صناعة السياحة في تحقيق التآخي والتنمية

2025-05-05 11:03:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 5 (كونا) -- اكدت مصر اليوم الاثنين أهمية دور صناعة السياحة بما لا يقتصر على كونها محرك اقتصادي فقط وإنما تمثل جسرا يربط بين الشعوب بمختلف ثقافتها ووسيلة لتحقيق التآخي والتنمية.
وذكرت وزارة السياحة والاثار المصرية في بيان ان ذلك جاء في كلمة لنائب وزير السياحة والاثار المصرية يمنى البحار خلال ترؤسها الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة تمهيدا لانعقاد الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي والمقرر غدا.
واكدت البحار في كلمتها الدور المهم الذي تقوم به المنظمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بما يساهم في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية سعيا وراء تحقيق رفاهية شعوبها مشيرة إلى المجالات ذات الأولوية التي تهتم بها المنظمة والتي من بينها السياحة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها اعتماد جدول الأعمال وعرض التقرير الشامل الذي أعدته الأمانة العامة للمنظمة عن التقدم الذي شهده التعاون بين الدول الأعضاء في مجال السياحة بالإضافة إلى استعراض تقرير أنشطة المنظمة فيما يتعلق بمجال السياحة منذ آخر اجتماعاتها والوقوف على المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في الدول الأعضاء.
وتناول الاجتماع أيضا مناقشة مسابقة جائزة "عاصمة السياحة" التي ستطلقها المنظمة سنويا وآليات الترشح ومناقشة مكان وموعد انعقاد كل من الاجتماع القادم لكبار المسؤولين الحكوميين للدول الأعضاء وكذلك الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة للعرض على الاجتماع الوزاري غدا.
يذكر أن مصر تترأس منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي للفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.
وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين إسهامها في الاقتصاد العالمي وتتنوع مجالات التعاون الاقتصادي لتشمل عدة قطاعات منها السياحة. (النهاية)

ع ف ف / ر ج


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