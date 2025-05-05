وزير الدفاع السعودي يؤكد استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية

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وزير الدفاع السعودي يؤكد استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 5 (كونا) - - أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الاثنين استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية بما يحقق التطلعات الاقتصادية والتنموية اليمن الشقيق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لرئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك في الرياض.
وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها إضافة إلى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
ونقل وزير الدفاع السعودي تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لسالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء اليمني وتمنياتهما لدولته بالتوفيق والسداد ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. (النهاية)
ع ش / ر ج
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لرئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك في الرياض.
وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها إضافة إلى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
ونقل وزير الدفاع السعودي تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لسالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء اليمني وتمنياتهما لدولته بالتوفيق والسداد ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. (النهاية)
ع ش / ر ج
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