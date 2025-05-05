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وزير الدفاع السعودي يؤكد استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية

وزير الدفاع السعودي يؤكد استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية

2025-05-05 11:03:16
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 5 - 5 (كونا) - - أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الاثنين استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية بما يحقق التطلعات الاقتصادية والتنموية اليمن الشقيق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال استقبال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لرئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك في الرياض.
وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها إضافة إلى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
ونقل وزير الدفاع السعودي تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لسالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء اليمني وتمنياتهما لدولته بالتوفيق والسداد ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. (النهاية)

ع ش / ر ج


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