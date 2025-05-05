موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي يقول إن انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية بدأ تدريجيا من غرب البلاد بسبب نشاط في حركة الرياح التي ستؤثر على أغلب المناطق خلال الساعات المقبلة.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط 23 مخالفا لقانوني الإقامة والعمل بينهم 19 يحملون إقامة وفق المادة 20 (عمالة منزلية) وأربعة مخالفين يحملون إقامة وفق المادة 18 (عمل أهلي) بعد أن تم رصد شكوى بشأن وجود تجمع لعمالة سائبة في منطقة السالمية.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 32 فلسطينيا واصابة 119 آخرين خلال الساعات ال24 المقبلة وبمختلف محافظات القطاع نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر.

نيويورك - مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط بشكل جماعي عند الإغلاق في (وول ستريت) في ظل مراقبة المستثمرين لآخر التطورات في التجارة العالمية بما في ذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مفاجئة هزت التجارة العالمية.

كوالالمبور - الفلبين تعلن تسجيل 127 هزة أرضية منخفضة الشدة خلال الساعات ال24 الماضية في منطقة بركان (بولوسان) جنوبي البلاد وذلك بعد أسبوع من تعرض البركان لانفجارات بخارية في أبريل الماضي. (النهاية) ر ج