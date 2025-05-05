موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط 23 مخالفا لقانوني الإقامة والعمل بينهم 19 يحملون إقامة وفق المادة 20 (عمالة منزلية) وأربعة مخالفين يحملون إقامة وفق المادة 18 (عمل أهلي) بعد أن تم رصد شكوى بشأن وجود تجمع لعمالة سائبة في منطقة السالمية.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 32 فلسطينيا واصابة 119 آخرين خلال الساعات ال24 المقبلة وبمختلف محافظات القطاع نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر.
نيويورك - مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط بشكل جماعي عند الإغلاق في (وول ستريت) في ظل مراقبة المستثمرين لآخر التطورات في التجارة العالمية بما في ذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية مفاجئة هزت التجارة العالمية.
كوالالمبور - الفلبين تعلن تسجيل 127 هزة أرضية منخفضة الشدة خلال الساعات ال24 الماضية في منطقة بركان (بولوسان) جنوبي البلاد وذلك بعد أسبوع من تعرض البركان لانفجارات بخارية في أبريل الماضي. (النهاية) ر ج
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