منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 يكشف هيكل برنامجه الاقتصادي
أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هيكل البرنامج الاقتصادي للنسخة المقبلة من المنتدى، الذي يُعقد بين 18 و21 يونيو 2025 تحت شعار:
«القيم المشتركة: أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب»، في ظل تحولات عالمية كبرى في أنظمة الاقتصاد والتعاون الدولي.
وأكد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، أن المنتدى أصبح منصة لصياغة معانٍ جديدة وممارسات مبتكرة تسهم في رسم ملامح المستقبل، من خلال حوار مبني على الثقة والمعنى والتعاون.
يتوزع البرنامج على أربعة محاور رئيسية:
1. الاقتصاد التنموي: يناقش مستقبل الاقتصاد العالمي والروسي، سلاسل التوريد، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة.
2. الريادة التكنولوجية: يركّز على الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المتقدمة.
3. بيئة الحياة: يتناول الهوية الثقافية، السيادة المعلوماتية، والتماسك المجتمعي.
4. الإنسان في عالم جديد: يناقش جودة الحياة، التعليم، الصحة، وتمكين الشباب والنساء.
كما يشمل المنتدى فعاليات دولية وقطاعية كبرى، منها منتديات بريكس، شنغهاي، مجموعة العشرين للأعمال، والصناعات الإبداعية، إضافة إلى حوارات أعمال مع دول الشرق الأوسط، الصين، الهند، وإفريقيا، وبرنامج ثري يشمل توقيع اتفاقيات، مقابلات عامة، ومعارض.
ويستضيف المنتدى أيضًا الجمعية العامة لمنظمة OANA ، ومنتدى الشباب الاقتصادي الدولي «يوم المستقبل» بمشاركة أكثر من 100 دولة.
يُعدّ منتدى SPIEF 2025 منصة استراتيجية لتوليد الأفكار وتحويلها إلى حلول واقعية لمواجهة تحديات المستقبل.
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