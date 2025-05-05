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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 يكشف هيكل برنامجه الاقتصادي‎

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 يكشف هيكل برنامجه الاقتصادي‎

2025-05-05 11:02:40
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمنتدى‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬هيكل‭ ‬البرنامج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للنسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬يُعقد‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و21‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭:‬

‮«‬القيم‭ ‬المشتركة‭: ‬أساس‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحولات‭ ‬عالمية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬أنطون‭ ‬كوبياكوف،‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي،‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬أصبح‭ ‬منصة‭ ‬لصياغة‭ ‬معانٍ‭ ‬جديدة‭ ‬وممارسات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬المستقبل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬والمعنى‭ ‬والتعاون‭.‬

يتوزع‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭:‬

1‭.‬ الاقتصاد‭ ‬التنموي‭: ‬يناقش‭ ‬مستقبل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬والروسي،‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد،‭ ‬ودور‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

2‭. ‬الريادة‭ ‬التكنولوجية‭: ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الطاقة،‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭.‬

3‭. ‬بيئة‭ ‬الحياة‭: ‬يتناول‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية،‭ ‬السيادة‭ ‬المعلوماتية،‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭.‬

4‭. ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬جديد‭: ‬يناقش‭ ‬جودة‭ ‬الحياة،‭ ‬التعليم،‭ ‬الصحة،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والنساء‭.‬

كما‭ ‬يشمل‭ ‬المنتدى‭ ‬فعاليات‭ ‬دولية‭ ‬وقطاعية‭ ‬كبرى،‭ ‬منها‭ ‬منتديات‭ ‬بريكس،‭ ‬شنغهاي،‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬للأعمال،‭ ‬والصناعات‭ ‬الإبداعية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حوارات‭ ‬أعمال‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬الصين،‭ ‬الهند،‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬وبرنامج‭ ‬ثري‭ ‬يشمل‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات،‭ ‬مقابلات‭ ‬عامة،‭ ‬ومعارض‭.‬

ويستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬أيضًا‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬ OANA ،‭ ‬ومنتدى‭ ‬الشباب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭.‬

يُعدّ‭ ‬منتدى‭ ‬ SPIEF ‭ ‬2025‭ ‬منصة‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتوليد‭ ‬الأفكار‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬واقعية‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭.‬

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