بوينج و"طيران الخليج" تنظمان ندوة لقيادات قطاع الطيران التجاري في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

نظّمت‭ ‬شركة‭ ‬بوينج،‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك‭ ‬بالرمز‭ ‬ BA ،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ندوة‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثّفة‭ ‬لقادة‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬التجاري‭ ‬استضافتها‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭. ‬وجمعت‭ ‬الندوة‭ ‬كبار‭ ‬مديري‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬‮«‬بوينج‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬النمو‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭.‬

وتناولت‭ ‬الندوة‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نماذج‭ ‬أعمال‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬واستراتيجياتها،‭ ‬وتخطيط‭ ‬شبكات‭ ‬الوجهات‭ ‬والأساطيل،‭ ‬وإدارة‭ ‬الإيرادات،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬المقارنة‭ ‬بين‭ ‬استئجار‭ ‬الطائرات‭ ‬وشرائها‭. ‬وخلال‭ ‬الجلسات،‭ ‬استعرض‭ ‬الطرفان‭ ‬كيف‭ ‬تسهم‭ ‬النماذج‭ ‬التشغيلية‭ ‬الجديدة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬للطائرات‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬ناقشا‭ ‬أهمية‭ ‬تحليل‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬شبكات‭ ‬طيران‭ ‬مربحة،‭ ‬وطرق‭ ‬تحسين‭ ‬استخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭.‬

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬جوه‭ ‬صرّح‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬الشراكة‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬مع‭ ‬بوينج‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬رحلتنا‭ ‬كناقلة‭ ‬وطنية‭. ‬لقد‭ ‬ساهمت‭ ‬ابتكارات‭ ‬بوينج‭ ‬وتميزها‭ ‬التقني‭ ‬ودعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬أسطولنا‭ ‬وتحقيق‭ ‬نجاحنا‭ ‬التشغيلي‭. ‬كلنا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬بوينج‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬والاستدامة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‮»‬‭.‬

وقدمت‭ ‬وحدات‭ ‬التدريب‭ ‬رؤى‭ ‬عملية‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬اختيار‭ ‬الطائرة‭ ‬المناسبة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬الشبكة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬والعوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬جداول‭ ‬تسليم‭ ‬الطائرات‭ ‬مثل‭ ‬التوافر‭ ‬وخيارات‭ ‬التمويل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مزايا‭ ‬وعيوب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الاستئجار‭ ‬والشراء‭. ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬النقاشات‭ ‬تأثير‭ ‬ظروف‭ ‬المطارات‭ ‬ولوائح‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الطائرات،‭ ‬ودور‭ ‬أدوات‭ ‬التخطيط‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قرارات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذكية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرّح‭ ‬عمر‭ ‬عريقات،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬بوينج‮»‬‭ ‬للمبيعات‭ ‬والتسويق‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تعود‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1977،‭ ‬حين‭ ‬تسلّمت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أولى‭ ‬طائراتها‭ ‬من‭ ‬بوينج‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬737‭-‬200‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تسلمت‭ ‬الشركة‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬37‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬بوينج،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬طائرات‭ ‬787-9‭ ‬دريملاينر،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬رمزًا‭ ‬لعلاقتنا‭ ‬المتينة‭. ‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬استثمارات‭ ‬بوينج‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المحلي،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬يواصل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تطوره،‭ ‬تلتزم‭ ‬بوينج‭ ‬بتوسيع‭ ‬حضورها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسطول‭ ‬المتنوعة‭ ‬لشركة‭ ‬الطيران،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحلول‭ ‬التجارية‭ ‬وحلول‭ ‬الشحن‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

واختُتم‭ ‬البرنامج‭ ‬بكلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الدكتور‭ ‬جيفري‭ ‬جوه،‭ ‬قدّم‭ ‬خلالها‭ ‬الشهادات‭ ‬للمشاركين‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬مشاركة‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي،‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭. ‬وتُمثّل‭ ‬الندوة‭ ‬انعكاساً‭ ‬للشراكة‭ ‬المتواصلة‭ ‬بين‭ ‬بوينج‭ ‬وطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وكذلك‭ ‬التزامهما‭ ‬الأوسع‭ ‬ببناء‭ ‬وتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬البحريني‭. ‬