ضمن برنامج "التلمذة المهنية""تمكين" و"بوليتكنك البحرين" يطرحان 3 مسارات جديدة
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وقعت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) وصندوق العمل «تمكين» اتفاقية تهدف إلى التوسع في البرامج المطروحة ضمن برنامج التلمذة المهنية، ما يسهم في تعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنية وتطورها الوظيفي من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال التدريب العملي المباشر في مختلف المجالات المهنية والفنية.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، والبروفيسور كيران أوكوهان، الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية. وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتطوير مهارات الكوادر الوطنية وفق لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وتتطلع بوليتكنك البحرين لفتح آفاق جديدة للطلبة والباحثين عن عمل من خلال برنامج التلمذة المهنية القائم على أساس توفير بيئة عمل محفزة وبرنامج أكاديمي متكامل مع التكفل براتب شهري للملتحق في إطار يتماشى مع الرؤى المستقبلية لبوليتكنك البحرين في جعل التعليم في متناول الجميع وتوفير الفرص لصقل وتعزيز المهارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. ويأتي هذا التعاون تماشيًا مع أولويات تمكين الاستراتيجية لعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.
وتشمل البرامج الجديدة المطروحة، دبلوم التلمذة المهنية في كل من: طلاء وصيانة هياكل السيارات، والبيع بالتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البرامج الخمسة السابقة وهي: تقنية السيارات، والكهرباء، والميكانيكا (اللحام)، وخدمات المباني (تبريد وتكييف)، والسباكة.
وصرحت السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» قائلة: «يأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود المستمرة لصقل مهارات الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، حيث يوفر فرصة للمؤسسات الراغبة في توظيف البحرينيين من ذوي المهارات المهنية المتخصصة المطلوبة في سوق العمل، كما يمنح المتدربين الخبرة العملية اللازمة ويرسم خططاً لنموهم الوظيفي».
وبدوره صرح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكوهان: «تفخر كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) بتجديد الاتفاق مع تمكين كشريك استراتيجي في دعم برنامج التلمذة المهنية الذي تطلقه البوليتكنك. ويعكس هذا التعاون النجاح الذي حققه البرنامج، كما يؤكد رؤيتنا المشتركة لتمكين الشباب البحريني ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة والتأقلم في سوق العمل الذي يشهد تطورات سريعة على الدوام. سوف تسهم هذه الشراكة مع تمكين في تعزيز دور البرنامج في تلبية الاحتياجات المتجددة والمتسارعة في سوق العمل، كما إنها تؤكد مواصلة التزامنا الاستراتيجي بتخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل».
ويشار إلى أن برنامج التلمذة المهنية الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 من قبل بوليتكنيك البحرين بالتعاون مع تمكين يدمج بين الدراسة والعمل في الوقت نفسه، ما يتيح للطالب الحصول على أجر شهري مدعوم من صندوق العمل «تمكين» بنسبة 50 % ، مع مميزات وظيفية طوال فترة البرنامج إلى جانب دعم بنسبة 100 % على الرسوم الدراسية، كما يحصل الطالب بعد إتمامه البرنامج على شهادة دبلوم معتمدة محليا ودوليا مع فتح مسارات مختلفة بعد التخرج تتضمن مواصلة العمل في المؤسسة نفسها أو مؤسسات أخرى، أو مواصلة الدراسة للحصول على البكالوريوس، أو تأسيس عمل تجاري حر.
وقد استطاع البرنامج منذ إطلاقه استقطاب أكثر من 45 شركة، و266 متدربًا تم قبولهم رسميًّا في البرامج، وذلك بالشراكة مع عدد من أبرز الشركات الفاعلة في القطاع الخاص. وتتطلع بوليتكنك البحرين من خلال برامجها للتلمذة المهنية إلى خلق أكثر من 430 فرصة وظيفية للبحرينيين وتمكينهم من الحصول على مؤهلات الأكاديمية.
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