ضمن برنامج "التلمذة المهنية""تمكين" و"بوليتكنك البحرين" يطرحان 3 مسارات جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وقعت‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬اتفاقية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬المطروحة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج التلمذة‭ ‬المهنية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطورها‭ ‬الوظيفي‮ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬المهنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال التدريب‭ ‬العملي‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬المهنية‭ ‬والفنية‭.‬‮ ‬

وتم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لكلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وفق‭ ‬لاحتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وتتطلع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للطلبة‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬محفزة‭ ‬وبرنامج‭ ‬أكاديمي‭ ‬متكامل‭ ‬مع‭ ‬التكفل‭ ‬براتب‭ ‬شهري‭ ‬للملتحق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬المستقبلية‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬لصقل‭ ‬وتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬وتنافسية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتزويد‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمهارات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬لنمو‭ ‬ورقمنة‭ ‬واستدامة‭ ‬المؤسسات‭.‬

وتشمل‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬المطروحة،‭ ‬دبلوم‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬طلاء‭ ‬وصيانة‭ ‬هياكل‭ ‬السيارات،‭ ‬والبيع‭ ‬بالتجزئة،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬البرامج‭ ‬الخمسة‭ ‬السابقة‭ ‬وهي‭: ‬تقنية‭ ‬السيارات،‭ ‬والكهرباء،‭ ‬والميكانيكا‭ (‬اللحام‭)‬،‭ ‬وخدمات‭ ‬المباني‭ (‬تبريد‭ ‬وتكييف‭)‬،‭ ‬والسباكة‭.‬‮ ‬

وصرحت‭ ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لسد‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬ومتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتغيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬للمؤسسات الراغبة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬يمنح‭ ‬المتدربين‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬اللازمة‭ ‬ويرسم‭ ‬خططاً‭ ‬لنموهم‭ ‬الوظيفي‮»‬‭.‬

وبدوره‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭: ‬‮«‬تفخر‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭) ‬بتجديد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬برنامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬الذي‭ ‬تطلقه‭ ‬البوليتكنك‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬البرنامج،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ليكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬والتأقلم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬تطورات‭ ‬سريعة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭. ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتجددة‭ ‬والمتسارعة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬تؤكد‭ ‬مواصلة‭ ‬التزامنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بتخريج‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬تمتلك‭ ‬المهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بوليتكنيك‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬يدمج‭ ‬بين‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للطالب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أجر‭ ‬شهري‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ،‭ ‬مع‭ ‬مميزات‭ ‬وظيفية‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية،‭ ‬كما‭ ‬يحصل‭ ‬الطالب‭ ‬بعد‭ ‬إتمامه‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬دبلوم‭ ‬معتمدة‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬مختلفة‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭ ‬تتضمن‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬نفسها‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬أخرى،‭ ‬أو‭ ‬مواصلة‭ ‬الدراسة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬البكالوريوس،‭ ‬أو‭ ‬تأسيس‭ ‬عمل‭ ‬تجاري‭ ‬حر‭.‬

وقد‭ ‬استطاع‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬استقطاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬شركة،‭ ‬و266‭ ‬متدربًا‭ ‬تم‭ ‬قبولهم‭ ‬رسميًّا‭ ‬في‭ ‬البرامج،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وتتطلع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامجها‭ ‬للتلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬430‭ ‬فرصة‭ ‬وظيفية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭. ‬