الرئيس التنفيذي لـسوق العمل: البحرين حققت تقدما كبيرا في كسب الثقة الدولية بمنظومتها الشاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

قدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬برئاسة‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬اجتماعها‭ ‬الاعتيادي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

وبحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لأعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬الثقة‭ ‬الدولية‭ ‬بجهودها‭ ‬ومنظومتها‭ ‬الشاملة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جارٍ‭ ‬على‭ ‬تأطير‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬وطنية‭ ‬تشترك‭ ‬في‭ ‬إعدادها‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬وثيقة‭ ‬مرجعية‭ ‬للعمل‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬قطعت‭ ‬شوطًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وأطلع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مخرجات‭ ‬المنتدى‭ ‬الحكومي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السادسة،‭ ‬والذي‭ ‬عُقد‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬وتعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬يُعد‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والأطر‭ ‬الإجرائية‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق،‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬رؤية‭ ‬موحدة‭ ‬تُفضي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وآليات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬وفعالية‭ ‬منظومة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

وأكد‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الحرص‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬والوقاية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬الرائدة‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬