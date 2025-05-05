الرئيس التنفيذي لـسوق العمل: البحرين حققت تقدما كبيرا في كسب الثقة الدولية بمنظومتها الشاملة

الرئيس التنفيذي لـسوق العمل: البحرين حققت تقدما كبيرا في كسب الثقة الدولية بمنظومتها الشاملة
قدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة، اجتماعها الاعتيادي، حيث تم استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بتطوير بيئة العمل، وجهود مملكة البحرين في الحفاظ على ريادتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب استعراض التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2024.
وخلال الاجتماع، أكد نبراس طالب أن مملكة البحرين حققت تقدمًا كبيرًا في كسب الثقة الدولية بجهودها ومنظومتها الشاملة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تأطير هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية تشترك في إعدادها كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يجعلها وثيقة مرجعية للعمل الحكومي في هذا المجال، لافتاً إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد الاستراتيجية.
وأطلع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أعضاء اللجنة على مخرجات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط في دورته السادسة، والذي عُقد مؤخرًا في دولة الكويت الشقيقة، تحت عنوان «حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص»، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد منصة إقليمية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والأطر الإجرائية لحماية الحقوق، وتبادل التجارب والخبرات، والمساهمة في بناء رؤية موحدة تُفضي إلى وضع حلول مبتكرة وآليات تسهم في استدامة وفعالية منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد أعضاء اللجنة الحرص مواصلة تطوير منظومة الحماية والوقاية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
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