ليتوانيا تخصص 1 1 مليار يورو لتحصين حدودها مع روسيا وبيلاروس

تعتزم ليتوانيا انفاق 1.1 مليار يورو لتحصين حدودها مع روسيا وبيلاروس، لاسيما بالألغام المضادة للدبابات، وفق ما اعلنت أمس وزارة الدفاع في هذا البلد الواقع على الجبهة الشرقية من حلف شمال الأطلسي (ناتو).وتخشى ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، الدول المجاورة لروسيا، أن تكون الهدف التالي لموسكو إذا ما انتصرت في حربها على أوكرانيا.وكانت دول البلطيق الثلاث، وهي جمهوريات سوفييتية سابقة، قد عززت دفاعاتها بعد الحب الروسية ـ الأوكرانية. كما كثفت الإجراءات الأمنية على حدودها عقب تدفق المهاجرين والذي تقول إنه بايعاز من موسكو.وجاء في بيان لوزارة الدفاع أمس أن هذا الاستثمار المالي الجديد الذي سيمتد عشر سنوات، سيتيح لليتوانيا «صد وإبطاء أعمال الدول المعادية».وأعلنت ليتوانيا في يناير نيتها تخصيص 5 إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي سنويا لتمويل الانفاق في مجال الدفاع بين 2026 و2030.واضافت الوزارة أن «عملا مكثفا» جار لتحديد كيفية «ضمان سلامة خط دفاع البلطيق» مشيرة إلى أن 800 مليون يورو من إجمالي المبلغ وقدره 1.1 مليار يورو ستنفق على الألغام المضادة للدبابات.كما قررت فنلندا وپولندا، المطلتان على البلطيق، هذا العام الانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر حيازة وإنتاج وتخزين واستخدام الألغام المضادة للأفراد.واستنكرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذا القرار.وفي إطار الإجراءات المقررة، ستقوم ليتوانيا بتخزين أسلحة مضادة للدبابات وإقامة تحصينات إضافية بالقرب من «ممر سوالكي»، الشريط الممتد بطول 70 كيلومترا تقريبا بين بيلاروس، حليفة روسيا، ومنطقة كالينينغراد الروسية، على امتداد الحدود الليتوانية- الپولندية.كما تنوي ليتوانيا تعميق قنوات الري التي يمكن استخدامها كخنادق، وإعادة تشجير المناطق الحدودية وغرس أشجار على الطرق الرئيسية لحماية المدنيين والعسكريين.وتشمل التدابير الإضافية «قدرات الحرب الإلكترونية وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة وتعزيز نظام المراقبة والإنذار المبكر»، بحسب الوزارة.

MENAFN05052025000130011022ID1109511156