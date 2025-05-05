رئيس وزراء رومانيا يعلن استقالته

أعلن رئيس وزراء رومانيا مارسيل شيولاكو من الحزب الاشتراكي الديموقراطي استقالته غداة فوز مرشح أقصى اليمين جورج سيميون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإقصاء المرشح المدعوم من حكومته.وعقب اجتماع لحزبه في بوخارست قال للصحافيين «في ظل نتائج التصويت»، فإن الائتلاف المشكل مع الليبراليين وحزب الأقلية المجرية «لم يعد يتمتع بأي شرعية في شكله الحالي».وقدم شيولاكو استقالته إلى الرئيس واقترح على زملائه مغادرة الحكومة التي لن تتمتع بالتالي بالأغلبية اللازمة في البرلمان.ولتجنب الفوضى سيبقى وزراء الحزب في مناصبهم بالوكالة إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الدورة الثانية المقررة في 18 مايو، بحسب وسائل إعلام.وبعد الانتخابات التشريعية في ديسمبر، احتفظ شيولاكو (57 عاما) بمنصبه رئيسا للحكومة إثر اتفاق كان يعتبر سدا في مواجهة صعود اليمين المتطرف، ولتقديم مرشح رئاسي واحد.لكن كرين أنتونيسكو الذي تم التوافق عليه بدد هذا الاتفاق بحلوله في المرتبة الثالثة.وحقق مرشح أقصى اليمين جورج سيميون بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية أمس الأول فوزا ساحقا بحصوله على 40.9% من الأصوات، متقدما على رئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوسور دان (20.9%).

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