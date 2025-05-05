باكستان تعلن نجاح تجربة ثانية لإطلاق صاروخ وضغوط دولية لخفض التوتر بينها وبين الهند

أعلن الجيش الباكستاني أمس إجراء تجربة صاروخية هي الثانية منذ تصاعد التوترات مع الهند على خلفية هجوم في كشمير المتنازع عليها أسفر عن مقتل 26 شخصا في أبريل الماضي، وتزامن ذلك مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد، لإجراء محادثات مع رئيس الحكومة قبل أن يتوجه إلى نيودلهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في مسعى للوساطة بين القوتين النوويتين.وأكد الجيش نجاح التجربة على صاروخ أرض - أرض يبلغ مداه 120 كيلومترا. وقال مكتب العلاقات العامة للجيش في بيان إن التجربة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية للقوات والتحقق من صحة المعايير الفنية الرئيسية بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم للصاروخ وما يتمتع به من قدرات محسنة على المناورة.وذكر البيان أن التجربة شهدها عدد من قادة قوات الجيش وكبار المسؤولين إلى جانب علماء ومهندسين من الأجهزة الاستراتيجية في باكستان.وأشار إلى أن الرئيس الباكستاني آصف زرداري قدم تهانيه للعلماء والمهندسين والشعب الباكستاني على نجاح التجربة لإطلاق منظومة (فتاح) الصاروخية، مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بضمان الأمن والدفاع الوطنيين.من جهته، قال رئيس الحكومة شهباز شريف في بيان إن: «التدريب الناجح على إطلاق الصاروخ، يظهر بوضوح أن الدفاع الباكستاني في أيد قوية»، مضيفا أنه راض عن «الجاهزية التامة للجيش للدفاع الوطني». وجاء ذلك فيما أجل شريف زيارته الرسمية التي كانت مقررة الجمعة إلى ماليزيا، حسبما أفاد رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم الإثنين. وكان الجيش الباكستاني أعلن السبت الماضي نجاح تجربة لإطلاق صاروخ آخر من طراز (عبدالي) يبلغ مداه 450 كيلومترا.وتأتي التجربة الصاروخية الباكستانية وسط مخاوف من تدهور التوترات وتحولها إلى نزاع مباشر، وتصاعدت الضغوط الدولية على نيودلهي وإسلام آباد لتخفيف حدة التوتر بينهما. وعليه فإن عراقجي هو أول ديبلوماسي أجنبي كبير يزور البلدين، بعدما عرضت إيران التوسط بينهما.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «لا نريد أن تتصاعد التوترات في هذه المنطقة ولن ندخر جهدا للمساعدة في تهدئة الأوضاع بين البلدين».كما دعا الكرملين إلى تخفيف التوترات بين الدولتين الحليفتين لموسكو، وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي اليومي: «نأمل في أن تتمكن الأطراف من اتخاذ تدابير.. تساعد في تخفيف التوترات».

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