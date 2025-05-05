المحافظون والاشتراكي الديموقراطي يتفقان على تشكيل الحكومة الألمانية

وقّع المحافظون بزعامة المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس اتفاق الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي من اليسار الوسط أمس، ما يعني الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة يعلن عنها رسميا اليوم.ويحمل هذا الاتفاق خريطة طريق للأعوام الأربعة المقبلة في أكبر اقتصاد في أوروبا، تحدد أولويات السلطة التنفيذية الجديدة التي ستواجه العديد من التحديات في خضم الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.ويتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الركود منذ عامين، والحد من صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، ودعم تعزيز الدفاع الأوروبي في مواجهة الانسحاب الاستراتيجي الأميركي.وقال فريدريش ميرتس قبل حفل التوقيع «إذا انتخبت وتم التصديق لاحقا على أعضاء الحكومة، فستكون لديكم حكومة مصممة على دفع ألمانيا إلى الأمام من خلال إصلاحات واستثمارات، حكومة ستسعى جاهدة لتكون موثوقة منذ اليوم الأول».ووقع على الاتفاقية قبل فريدريش ميرتس الذي يرأس الحزب الديموقراطي المسيحي، رئيسا الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبل وساسكيا إيسكن، وماركوس سودر رئيس الحزب البافاري حليف الحزب الديموقراطي المسيحي.وقال ميرتس «نعيش في فترة من التغيير العميق والاضطرابات الكبرى وعدم اليقين الكبير». وأضاف «لهذا السبب ندرك أن من واجبنا التاريخي قيادة هذا الائتلاف نحو النجاح. نحن عازمون على تحقيق ذلك».وتأتي تصريحات ميرتس فيما يراهن أقصى اليمين على فشل الائتلاف، ويحلم بالفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في العام 2029.ومن المقرر أن ينتخب النواب في البوندستاغ ميرتس (69 عاما) رسميا مستشارا اليوم، بعد فوز معسكره المحافظ في الانتخابات التشريعية في 23 فبراير.وفي السياق، يحتفظ بوريـــس بيستوريوس بحقيبة الدفاع في الحكومة الألمانية المقبلة، على ما أعلن حزبه الاشتراكي الديموقراطي أمس.ومن أبرز المهام التي أوكلت إلى بيستوريوس (65 عاما)، تعزيز القوات المسلحة في البلد التي لطالما عانت من نقص في التمويل، فضلا عن دعم كييف بتجهيزات دفاعية منذ الحرب الروسية ـ الأوكرانية لها قبل ثلاث سنوات.من جهة اخرى، أعلنت برلين أمس أنها «ترفض بشدة» انتقادات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن قرار الاستخبارات الألمانية تصنيف حزب «البديل من أجل ألمانيا» على أنه «مجموعة متطرفة».وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيباستيان فيشر «أقول مجددا إن التلميحات الواردة (في تعليقات روبيو)، لا أساس لها من الصحة بالتأكيد».وانتقد روبيو تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات فبراير، واصفا الأمر بأنه «استبداد مقنع».

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