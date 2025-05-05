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سيارة بابا الفاتيكان الراحل ستتحول إلى عيادة صحية متنقلة لخدمة أطفال غزة

سيارة بابا الفاتيكان الراحل ستتحول إلى عيادة صحية متنقلة لخدمة أطفال غزة

2025-05-05 11:01:04
(MENAFN- Al-Anbaa)

ستحول سيارة «باباموبيل» استخدمها بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس في تنقلاته، إلى مستوصف للأطفال في غزة استجابة لرغبة عبر عنها خلال حياته، على ما أعلنت مؤسسة «كاريتاس» الخيرية التابعة للفاتيكان. وكانت المركبة، وهي من ماركة «ميتسوبيشي»، استخدمت في رحلة البابا إلى بيت لحم في العام 2014.
وأوضحت «كاريتاس» أن «الأعمال جارية» لتحويل السيارة الصغيرة البيضاء اللون.
وقال الأمين العام لـ «كاريتاس» في السويد بيتر برونه في اتصال مع وكالة فرانس برس إن «المبادرة تعود إلى الكاردينال (السويدي أندرس) أربوريليوس الذي كان يعتقد أن السيارة يجب أن تخدم غاية ما».
وأشارت «كاريتاس» إلى أن «الهدف تقديم الرعاية الطبية مباشرة لأولئك المحرومين من الخدمات الأساسية وحماية حقوقهم وكرامتهم».
ولفتت إلى أن هناك «تقريبا مليون طفل نازح، بينما الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل متزايد».
و«عندما يعاد فتح الممر الإنساني مع غزة»، ستكون السيارة التي وضعت في تصرف فرع كاريتاس في القدس «مستعدة لتقديم الرعاية الأساسية للأطفال».
وستكون هذه المركبة المتنقلة مجهزة بمحاقن وأوكسجين ولقاحات مخزنة في ثلاجة صغيرة، وستتم إدارة المركبة بواسطة فريق من الأطباء.

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