سيارة بابا الفاتيكان الراحل ستتحول إلى عيادة صحية متنقلة لخدمة أطفال غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سيارة بابا الفاتيكان الراحل ستتحول إلى عيادة صحية متنقلة لخدمة أطفال غزة
(MENAFN- Al-Anbaa)
ستحول سيارة «باباموبيل» استخدمها بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس في تنقلاته، إلى مستوصف للأطفال في غزة استجابة لرغبة عبر عنها خلال حياته، على ما أعلنت مؤسسة «كاريتاس» الخيرية التابعة للفاتيكان. وكانت المركبة، وهي من ماركة «ميتسوبيشي»، استخدمت في رحلة البابا إلى بيت لحم في العام 2014.
وأوضحت «كاريتاس» أن «الأعمال جارية» لتحويل السيارة الصغيرة البيضاء اللون.
وقال الأمين العام لـ «كاريتاس» في السويد بيتر برونه في اتصال مع وكالة فرانس برس إن «المبادرة تعود إلى الكاردينال (السويدي أندرس) أربوريليوس الذي كان يعتقد أن السيارة يجب أن تخدم غاية ما».
وأشارت «كاريتاس» إلى أن «الهدف تقديم الرعاية الطبية مباشرة لأولئك المحرومين من الخدمات الأساسية وحماية حقوقهم وكرامتهم».
ولفتت إلى أن هناك «تقريبا مليون طفل نازح، بينما الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل متزايد».
و«عندما يعاد فتح الممر الإنساني مع غزة»، ستكون السيارة التي وضعت في تصرف فرع كاريتاس في القدس «مستعدة لتقديم الرعاية الأساسية للأطفال».
وستكون هذه المركبة المتنقلة مجهزة بمحاقن وأوكسجين ولقاحات مخزنة في ثلاجة صغيرة، وستتم إدارة المركبة بواسطة فريق من الأطباء.
ستحول سيارة «باباموبيل» استخدمها بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس في تنقلاته، إلى مستوصف للأطفال في غزة استجابة لرغبة عبر عنها خلال حياته، على ما أعلنت مؤسسة «كاريتاس» الخيرية التابعة للفاتيكان. وكانت المركبة، وهي من ماركة «ميتسوبيشي»، استخدمت في رحلة البابا إلى بيت لحم في العام 2014.
وأوضحت «كاريتاس» أن «الأعمال جارية» لتحويل السيارة الصغيرة البيضاء اللون.
وقال الأمين العام لـ «كاريتاس» في السويد بيتر برونه في اتصال مع وكالة فرانس برس إن «المبادرة تعود إلى الكاردينال (السويدي أندرس) أربوريليوس الذي كان يعتقد أن السيارة يجب أن تخدم غاية ما».
وأشارت «كاريتاس» إلى أن «الهدف تقديم الرعاية الطبية مباشرة لأولئك المحرومين من الخدمات الأساسية وحماية حقوقهم وكرامتهم».
ولفتت إلى أن هناك «تقريبا مليون طفل نازح، بينما الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل متزايد».
و«عندما يعاد فتح الممر الإنساني مع غزة»، ستكون السيارة التي وضعت في تصرف فرع كاريتاس في القدس «مستعدة لتقديم الرعاية الأساسية للأطفال».
وستكون هذه المركبة المتنقلة مجهزة بمحاقن وأوكسجين ولقاحات مخزنة في ثلاجة صغيرة، وستتم إدارة المركبة بواسطة فريق من الأطباء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية