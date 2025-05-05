ترامب وأردوغان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وملفات على الساحتين الإقليمية والدولية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس بعد اتصال هاتفي مع نظيره التركي أنه يعتزم «العمل مع الرئيس رجب طيب أردوغان لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا».وأكد الرئيس الأميركي أنه أجرى «محادثة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية» مع الرئيس التركي تناولت أيضا «سورية وغزة وقضايا أخرى».وأضاف ترامب «دعاني الرئيس الى زيارة تركيا وبالطريقة نفسها سيزور واشنطن»، مذكرا بعلاقته «الممتازة» مع رجب طيب أردوغان خلال ولايته الأولى (2017-2021).من جهته، أكد الرئيس التركي لترامب، خطورة الوضع الإنساني المتفاقم بقطاع غزة، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق.ووفق بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تناول الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، العلاقات الثنائية والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان أكد خلال اتصاله مع ترامب أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات لا سيما الصناعات الدفاعية.كما أكد الرئيس التركي لترامب أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى أبعاد خطيرة وأن تركيا مستعدة لتقديم الدعم من أجل إيصال المساعدات وإحلال سلام دائم.وشدد الرئيس التركي بحسب البيان على دعمه لنهج الرئيس ترامب في إنهاء الحروب حول العالم.وأعرب عن تقديره لعملية التفاوض مع إيران حول ملفها النووي والجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال على أن تركيا تبذل جهودا لحماية وحدة الأراضي السورية وضمان الاستقرار فيها.وأكد أردوغان للرئيس ترامب أن تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على سورية سيسهم في هذه العملية، وأن سورية المستقرة ستدعم السلام الإقليمي والعالمي.

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