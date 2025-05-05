محافظ العاصمة بحث وسفير مالطا سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح أمس سفير جمهورية مالطا لدى الكويت د.جورج سعيد زاميت، وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات كافة.وأشاد المحافظ بعمق العلاقات التي تربط الكويت وجمهورية مالطا، معربا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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