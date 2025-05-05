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"الشؤون الإسلامية": أكثر من 29 ألفاً أدوا العمرة براً من الكويت خلال الأشهر الـ9 الماضية

"الشؤون الإسلامية": أكثر من 29 ألفاً أدوا العمرة براً من الكويت خلال الأشهر الـ9 الماضية

2025-05-05 11:00:56
(MENAFN- Al-Anbaa)


أسامة أبوالسعود
كشفت إحصائية أن اكثر من 29 ألف معتمر برا أدوا مناسك العمرة من الكويت خلال موسم العمرة الماضي الذي امتد من شهر يوليو 2024 حتى مارس 2025.
ووفقا لإحصائية أعدتها إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية، فإن عدد الرحلات البرية التي أشرفت عليها الوزارة خلال موسم العمرة الماضي والذي امتد لـ 9 أشهر تقريبا بلغ 657 أقلت 29115 معتمرا عبر الباصات.
ولفتت الاحصائية إلى أن متوسط المدة الزمنية لتلك الرحلات بلغ ‎24 ساعة لكل رحلة.

MENAFN05052025000130011022ID1109511149

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