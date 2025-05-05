"الشؤون الإسلامية": أكثر من 29 ألفاً أدوا العمرة براً من الكويت خلال الأشهر الـ9 الماضية

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"الشؤون الإسلامية": أكثر من 29 ألفاً أدوا العمرة براً من الكويت خلال الأشهر الـ9 الماضية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أسامة أبوالسعود
كشفت إحصائية أن اكثر من 29 ألف معتمر برا أدوا مناسك العمرة من الكويت خلال موسم العمرة الماضي الذي امتد من شهر يوليو 2024 حتى مارس 2025.
ووفقا لإحصائية أعدتها إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية، فإن عدد الرحلات البرية التي أشرفت عليها الوزارة خلال موسم العمرة الماضي والذي امتد لـ 9 أشهر تقريبا بلغ 657 أقلت 29115 معتمرا عبر الباصات.
ولفتت الاحصائية إلى أن متوسط المدة الزمنية لتلك الرحلات بلغ 24 ساعة لكل رحلة.
أسامة أبوالسعود
كشفت إحصائية أن اكثر من 29 ألف معتمر برا أدوا مناسك العمرة من الكويت خلال موسم العمرة الماضي الذي امتد من شهر يوليو 2024 حتى مارس 2025.
ووفقا لإحصائية أعدتها إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية، فإن عدد الرحلات البرية التي أشرفت عليها الوزارة خلال موسم العمرة الماضي والذي امتد لـ 9 أشهر تقريبا بلغ 657 أقلت 29115 معتمرا عبر الباصات.
ولفتت الاحصائية إلى أن متوسط المدة الزمنية لتلك الرحلات بلغ 24 ساعة لكل رحلة.
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