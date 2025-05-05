"المحاسبة": استقلالية أجهزة الرقابة شرط لنجاحها

قال وكيل ديوان المحاسبة الكويتي يوسف المزروعي أمس الاثنين إن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة تعد شرطا لازما لجعل مهام الرقابة العامة ذات قيمة للمواطنين والمجتمع.جاء ذلك في تصريح أدلى به المزروعي لـ«كونا» أثناء مشاركته في ندوة (استقلالية الأجهزة العليا للرقابة) التي انطلقت أعمالها في العاصمة عمان أمس بتنظيم ديوان المحاسبة الأردني بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنتوساي).وأضاف أن عقد تلك الندوة للمرة الثالثة يعد تأكيدا لأهمية استقلالية الأجهزة الرقابية والعمل مع البرلمانات في الدول الأعضاء بالمنظمة على ممارسة دورها الرقابي الفاعل، لافتا إلى أن الكلمات الافتتاحية للمسؤولين عن الندوة أكدت أهمية استقلالية تلك الأجهزة ومنحها كامل الصلاحية لتمارس أعمالها.وأوضح المزروعي أن برنامج الندوة حافل بالموضوعات الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية العليا، لافتا إلى أن هناك توصيات ستؤكد استقلالية هذه الأجهزة حسب ظروف وقوانين وأنظمة الدول ولوائحها ووفق أنظمتها البرلمانية.

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