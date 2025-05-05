"المحاسبة": استقلالية أجهزة الرقابة شرط لنجاحها

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"المحاسبة": استقلالية أجهزة الرقابة شرط لنجاحها
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال وكيل ديوان المحاسبة الكويتي يوسف المزروعي أمس الاثنين إن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة تعد شرطا لازما لجعل مهام الرقابة العامة ذات قيمة للمواطنين والمجتمع.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المزروعي لـ«كونا» أثناء مشاركته في ندوة (استقلالية الأجهزة العليا للرقابة) التي انطلقت أعمالها في العاصمة عمان أمس بتنظيم ديوان المحاسبة الأردني بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنتوساي).
وأضاف أن عقد تلك الندوة للمرة الثالثة يعد تأكيدا لأهمية استقلالية الأجهزة الرقابية والعمل مع البرلمانات في الدول الأعضاء بالمنظمة على ممارسة دورها الرقابي الفاعل، لافتا إلى أن الكلمات الافتتاحية للمسؤولين عن الندوة أكدت أهمية استقلالية تلك الأجهزة ومنحها كامل الصلاحية لتمارس أعمالها.
وأوضح المزروعي أن برنامج الندوة حافل بالموضوعات الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية العليا، لافتا إلى أن هناك توصيات ستؤكد استقلالية هذه الأجهزة حسب ظروف وقوانين وأنظمة الدول ولوائحها ووفق أنظمتها البرلمانية.
قال وكيل ديوان المحاسبة الكويتي يوسف المزروعي أمس الاثنين إن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة تعد شرطا لازما لجعل مهام الرقابة العامة ذات قيمة للمواطنين والمجتمع.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المزروعي لـ«كونا» أثناء مشاركته في ندوة (استقلالية الأجهزة العليا للرقابة) التي انطلقت أعمالها في العاصمة عمان أمس بتنظيم ديوان المحاسبة الأردني بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنتوساي).
وأضاف أن عقد تلك الندوة للمرة الثالثة يعد تأكيدا لأهمية استقلالية الأجهزة الرقابية والعمل مع البرلمانات في الدول الأعضاء بالمنظمة على ممارسة دورها الرقابي الفاعل، لافتا إلى أن الكلمات الافتتاحية للمسؤولين عن الندوة أكدت أهمية استقلالية تلك الأجهزة ومنحها كامل الصلاحية لتمارس أعمالها.
وأوضح المزروعي أن برنامج الندوة حافل بالموضوعات الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية العليا، لافتا إلى أن هناك توصيات ستؤكد استقلالية هذه الأجهزة حسب ظروف وقوانين وأنظمة الدول ولوائحها ووفق أنظمتها البرلمانية.
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