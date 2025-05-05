2890 بلاغاً تعاملت معها "الأشغال" خلال أبريل.. ونشاط مكثف لقسم الأسفلت

عاطف رمضانكشفت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة أن قسم الأسفلت وفرق الطوارئ واصلت عملها بكثافة خلال شهر أبريل 2025، حيث تم تنفيذ 466 زيارة ميدانية لمصانع الأسفلت، إلى جانب 139 عملية سحب عينات من مواقع الفرش، و47 عينة سحبت من المصانع، بينما أنجزت المختبرات 287 فحصا فنيا، وأصدرت شهادتان خلال الشهر نفسه، مع إجراء معايرتين وتحليل فجوتين.أما على صعيد البلاغات الطارئة فقد تعاملت فرق بدالة الطوارئ مع 150 بلاغا مباشرا، بينما بلغ إجمالي البلاغات التي تعاملت معها قطاعات الصيانة المختلفة 2890 بلاغا توزعت على النحو التالي: محافظة الفروانية 887 بلاغا، محافظة العاصمة 351 بلاغا، محافظة حولي 277 بلاغا، محافظة الجهراء 478 بلاغا، محافظة الأحمدي 448 بلاغا، محافظة مبارك الكبير 134 بلاغا، الطرق السريعة 184 بلاغا، إدارة العمليات 8 بلاغات، رقطاع هندسة الصيانة 132 بلاغا.وتؤكد هذه المؤشرات على استمرارية المتابعة الميدانية اليومية، وحرص الوزارة على رفع جودة أعمال صيانة الطرق وفق المعايير المعتمدة، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية في مختلف محافظات الكويت.

MENAFN05052025000130011022ID1109511146