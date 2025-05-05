2890 بلاغاً تعاملت معها "الأشغال" خلال أبريل.. ونشاط مكثف لقسم الأسفلت

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
2890 بلاغاً تعاملت معها "الأشغال" خلال أبريل.. ونشاط مكثف لقسم الأسفلت
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة أن قسم الأسفلت وفرق الطوارئ واصلت عملها بكثافة خلال شهر أبريل 2025، حيث تم تنفيذ 466 زيارة ميدانية لمصانع الأسفلت، إلى جانب 139 عملية سحب عينات من مواقع الفرش، و47 عينة سحبت من المصانع، بينما أنجزت المختبرات 287 فحصا فنيا، وأصدرت شهادتان خلال الشهر نفسه، مع إجراء معايرتين وتحليل فجوتين.
أما على صعيد البلاغات الطارئة فقد تعاملت فرق بدالة الطوارئ مع 150 بلاغا مباشرا، بينما بلغ إجمالي البلاغات التي تعاملت معها قطاعات الصيانة المختلفة 2890 بلاغا توزعت على النحو التالي: محافظة الفروانية 887 بلاغا، محافظة العاصمة 351 بلاغا، محافظة حولي 277 بلاغا، محافظة الجهراء 478 بلاغا، محافظة الأحمدي 448 بلاغا، محافظة مبارك الكبير 134 بلاغا، الطرق السريعة 184 بلاغا، إدارة العمليات 8 بلاغات، رقطاع هندسة الصيانة 132 بلاغا.
وتؤكد هذه المؤشرات على استمرارية المتابعة الميدانية اليومية، وحرص الوزارة على رفع جودة أعمال صيانة الطرق وفق المعايير المعتمدة، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية في مختلف محافظات الكويت.
عاطف رمضان
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة أن قسم الأسفلت وفرق الطوارئ واصلت عملها بكثافة خلال شهر أبريل 2025، حيث تم تنفيذ 466 زيارة ميدانية لمصانع الأسفلت، إلى جانب 139 عملية سحب عينات من مواقع الفرش، و47 عينة سحبت من المصانع، بينما أنجزت المختبرات 287 فحصا فنيا، وأصدرت شهادتان خلال الشهر نفسه، مع إجراء معايرتين وتحليل فجوتين.
أما على صعيد البلاغات الطارئة فقد تعاملت فرق بدالة الطوارئ مع 150 بلاغا مباشرا، بينما بلغ إجمالي البلاغات التي تعاملت معها قطاعات الصيانة المختلفة 2890 بلاغا توزعت على النحو التالي: محافظة الفروانية 887 بلاغا، محافظة العاصمة 351 بلاغا، محافظة حولي 277 بلاغا، محافظة الجهراء 478 بلاغا، محافظة الأحمدي 448 بلاغا، محافظة مبارك الكبير 134 بلاغا، الطرق السريعة 184 بلاغا، إدارة العمليات 8 بلاغات، رقطاع هندسة الصيانة 132 بلاغا.
وتؤكد هذه المؤشرات على استمرارية المتابعة الميدانية اليومية، وحرص الوزارة على رفع جودة أعمال صيانة الطرق وفق المعايير المعتمدة، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية في مختلف محافظات الكويت.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية