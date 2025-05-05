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فتح الصرف الداخلي للجمعيات الخيرية الملتزمة

فتح الصرف الداخلي للجمعيات الخيرية الملتزمة

2025-05-05 11:00:55
(MENAFN- Al-Anbaa)

بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، قررت فتح الصرف الداخلي للجمعيات الخيرية المشهرة كافة الملتزمة بتنفيذ التعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، والتي تقدم المستندات اللازمة والمطلوبة بها بصفة دورية، وذلك لتقديم المساعدات للحالات الإنسانية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل كالمرضى بأمراض مزمنة ومستعصية، إضافة إلى الحالات الإنسانية الأخرى.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة ستتولى عملية التدقيق على طلبات المساعدات قبل إتمام عملية الصرف، للتأكد من ذهابها إلى مستحقيها الفعليين. وكانت الوزارة عقدت أمس اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية بفتح الروابط لجمع التبرعات أمام الجمعيات وتقديم المساعدات الخيرية، للحالات الضرورية بعد موافقة الوزارة.

MENAFN05052025000130011022ID1109511145

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