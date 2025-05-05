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فتح الصرف الداخلي للجمعيات الخيرية الملتزمة
(MENAFN- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، قررت فتح الصرف الداخلي للجمعيات الخيرية المشهرة كافة الملتزمة بتنفيذ التعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، والتي تقدم المستندات اللازمة والمطلوبة بها بصفة دورية، وذلك لتقديم المساعدات للحالات الإنسانية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل كالمرضى بأمراض مزمنة ومستعصية، إضافة إلى الحالات الإنسانية الأخرى.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة ستتولى عملية التدقيق على طلبات المساعدات قبل إتمام عملية الصرف، للتأكد من ذهابها إلى مستحقيها الفعليين. وكانت الوزارة عقدت أمس اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية بفتح الروابط لجمع التبرعات أمام الجمعيات وتقديم المساعدات الخيرية، للحالات الضرورية بعد موافقة الوزارة.
بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، قررت فتح الصرف الداخلي للجمعيات الخيرية المشهرة كافة الملتزمة بتنفيذ التعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد، والتي تقدم المستندات اللازمة والمطلوبة بها بصفة دورية، وذلك لتقديم المساعدات للحالات الإنسانية الطارئة التي لا تحتمل التأجيل كالمرضى بأمراض مزمنة ومستعصية، إضافة إلى الحالات الإنسانية الأخرى.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة ستتولى عملية التدقيق على طلبات المساعدات قبل إتمام عملية الصرف، للتأكد من ذهابها إلى مستحقيها الفعليين. وكانت الوزارة عقدت أمس اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية بفتح الروابط لجمع التبرعات أمام الجمعيات وتقديم المساعدات الخيرية، للحالات الضرورية بعد موافقة الوزارة.
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